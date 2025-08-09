충북 토지 거래 줄었는데…외국인 보유는 15%↑

동영상 고정 취소

[앵커]



경기 침체 등의 여파로 충북 지역 토지 거래가 줄었는데요.



외국인의 충북 토지 보유 면적은 오히려 늘고 있습니다.



이유가 뭔지 송국회 기자가 취재했습니다.



[리포트]



지난 상반기 충북의 토지 거래량은 4만 3,400여 필지, 거래 면적은 4,600만 ㎡입니다.



용도별로 '주거지역'이 만 8,800여 필지, 도심 밖 지역인 '도시계획구역 외'는 만 5,500여 필지로 전체 거래의 80% 가까이 차지했습니다.



지역별 주거지역 거래 규모는 청주시가 만 3,200여 필지로 11개 시·군 전체 거래량의 70%가 청주에 쏠렸습니다.



이어 충주시가 1,600여 필지, 제천시는 1,200여 필지 순입니다.



가장 적은 3곳은 괴산군 10여 필지, 증평군 50여 필지, 단양군 110여 필지 순입니다.



지난해 같은 기간과 비교하면 충북 전체 토지 거래는 9.4%인 4천 5백여 필지, 면적은 26.8%인 천 7백여만 ㎡가 줄었습니다.



부동산 시장의 불확실성과 고금리 부담 등이 영향을 줬다는 분석입니다.



[윤지해/부동산R114 리서치랩장 : "금리 부담감, 이런 부분들이 작동하는데요. '정책적·정치적인 불확실성의 영향을 지방에서도, 충청권이 영향을 많이 받았다', 이렇게 평가됩니다."]



지난 상반기, 외국인이 사들인 충북 지역 토지는 7,300여 필지로 1년 전보다 8.6% 줄었습니다.



하지만 면적은 1,590여만 ㎡로 지난해보다 16.8% 늘었습니다.



특히 중국 국적의 외국인이나 법인이 전체 외국인 거래의 절반 이상을 차지했고, 매입 금액도 2,600억 원으로 가장 많았습니다.



[이헌창/충청북도 토지정보과장 : "외국인들이 저희 국내에 거주하는 실거주 목적으로 살고 계시는 분들이 많기 때문에, 실투자를 목적으로 많이 보유하고 있는 것으로 (보입니다)."]



실제 외국인들이 보유한 충북 토지 가운데 아파트 지분이 52%로 가장 많았습니다.



KBS 뉴스 송국회입니다.



촬영기자:최승원/그래픽:최윤우



