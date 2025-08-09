제천서 놀이기구 타던 초등생 4명 부상…경찰 수사
입력 2025.08.09 (21:46) 수정 2025.08.09 (22:00)
오늘(9일) 오전 11시 45분쯤, 제천시 모산동 의림지에 있는 놀이공원에서 놀이기구를 타던 초등학생 4명이 다쳐 경찰이 수사에 나섰습니다.
다친 학생들은 모두 초등학교 저학년으로, 위아래로 360도 회전하는 놀이기구를 탔다가 안전장치가 제대로 고정되지 않아 자리에서 튕겨 나온 것으로 전해졌습니다.
경찰은 놀이공원 관계자 등을 상대로 업무상 과실 여부를 조사하고 있습니다.
