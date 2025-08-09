뉴스9(청주)

증평 농업기술센터서 기름 유출…보강천으로 흘러가

입력 2025.08.09 (21:47) 수정 2025.08.09 (22:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

제천서 놀이기구 타던 초등생 4명 부상…경찰 수사

제천서 놀이기구 타던 초등생 4명 부상…경찰 수사
청주고인쇄박물관 ‘석보상절체’ 무료 배포

청주고인쇄박물관 ‘석보상절체’ 무료 배포

다음
오늘(9일) 오전 11시 28분쯤 증평군 증평읍 농업기술센터에 보관 중이던 유류 탱크에서 기름이 유출돼 근처 보강천으로 흘러 들어갔습니다.

신고를 받은 증평군은 약 4km 구간에 이어진 기름띠의 추가 유출을 막기 위해 울타리를 설치하고, 흡착포를 이용해 기름을 제거했습니다.

증평군은 하천 수질 검사와 함께 정확한 유출 원인 등을 조사할 예정입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 증평 농업기술센터서 기름 유출…보강천으로 흘러가
    • 입력 2025-08-09 21:47:47
    • 수정2025-08-09 22:00:37
    뉴스9(청주)
오늘(9일) 오전 11시 28분쯤 증평군 증평읍 농업기술센터에 보관 중이던 유류 탱크에서 기름이 유출돼 근처 보강천으로 흘러 들어갔습니다.

신고를 받은 증평군은 약 4km 구간에 이어진 기름띠의 추가 유출을 막기 위해 울타리를 설치하고, 흡착포를 이용해 기름을 제거했습니다.

증평군은 하천 수질 검사와 함께 정확한 유출 원인 등을 조사할 예정입니다.
송근섭
송근섭 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm
이 시각 남부 비 상황은?

이 시각 남부 비 상황은?
“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”

“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”
“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응

“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.