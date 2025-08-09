증평 농업기술센터서 기름 유출…보강천으로 흘러가

동영상 고정 취소

오늘(9일) 오전 11시 28분쯤 증평군 증평읍 농업기술센터에 보관 중이던 유류 탱크에서 기름이 유출돼 근처 보강천으로 흘러 들어갔습니다.



신고를 받은 증평군은 약 4km 구간에 이어진 기름띠의 추가 유출을 막기 위해 울타리를 설치하고, 흡착포를 이용해 기름을 제거했습니다.



증평군은 하천 수질 검사와 함께 정확한 유출 원인 등을 조사할 예정입니다.



