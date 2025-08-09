청주고인쇄박물관 ‘석보상절체’ 무료 배포
입력 2025.08.09 (21:48) 수정 2025.08.09 (22:00)
청주고인쇄박물관이 조선시대 한글 금속활자로 인쇄한 석보상절을 기반으로 '청주 석보상절체'를 개발해 배포합니다.
새 글꼴은 중간 크기 글자를 뼈대로 사용해 제목보다 본문에 쓰기 적합하도록 만들어졌으며 청주고인쇄박물관 누리집에서 내려받아 누구나 무료로 사용할 수 있습니다.
석보상절은 조선시대 수양대군이 석가모니의 일대기와 설법을 담아 한글 금속활자로 인쇄한 불교경전입니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.