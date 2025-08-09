국제

“박찬욱, 미국작가조합서 제명”…2년전 파업 당시 규정 위반

입력 2025.08.09 (22:26)

박찬욱 감독이 2023년 미국작가조합(WGA) 파업 당시 규정을 위반했다는 이유로 WGA에서 제명됐습니다.

미국 연예매체 버라이어티 등에 따르면 WGA는 현지 시각 8일 성명을 내고 2023년 파업 기간 HBO 방송의 미니시리즈 ‘동조자’(The Sympathizer)의 극본을 쓴 박 감독과 돈 맥켈러 회원을 제명했다고 밝혔습니다.

이들은 베트남계 미국인 작가 비엣 타인 응우옌의 동명 소설을 바탕으로 7부작 시리즈인 ‘동조자’를 공동 제작했습니다.

로버트 다우니 주니어와 호아 쉬안데 등이 출연한 이 작품은 2024년 방영됐습니다.

WGA는 두 사람이 구체적으로 어떻게 파업 규정을 위반했는지는 설명하지 않았습니다.

다만 이들이 제명 결정에 이의를 제기하지는 않았다고 전했습니다.

WGA는 앞서 2023년 파업 중 각종 규정 위반 혐의로 7명의 작가를 징계했다고 밝힌 바 있습니다.

이 중 4명은 이의 제기 과정에서 이름이 공개됐지만, 나머지 3명은 이번 발표 전까지 신원이 알려지지 않았습니다.

WGA는 미국에서 활동하는 영화·TV·디지털 콘텐츠 작가 1만 1천500명이 소속된 대규모 노동조합입니다.

이들은 스트리밍 시대에 맞는 수익금 등 보수 체계 개편, 노동 환경 개선 등을 요구하며 2023년 5월부터 148일간 파업을 벌였습니다.

이를 통해 유니버설과 넷플릭스 등 영화·TV 제작자연맹(AMPTP)으로부터 기본급과 스트리밍 재상영 분배금 인상, 인공지능(AI) 도입에 따른 작가 권리 보호책 등에 합의했습니다.

WGA에서 제명되면 조합과 단체 협약을 맺은 대형 제작사 등과의 프로젝트에 참여하기 어려운 것으로 전해졌습니다.

