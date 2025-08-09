이 시각 남부 비 상황은?

동영상 고정 취소

[앵커]



오늘 밤사이 남부지방을 중심으로 많은 비가 예보됐습니다.



재난미디어센터 연결해 이 시각 호우 상황과 전망 알아보겠습니다.



이세흠 기자!



지금 비 상황 먼저 전해주시죠.



[기자]



네, 먼저 레이더 영상 보면서 설명드리겠습니다.



비구름대가 남하하면서 전국 대부분 지역의 비는 소강 상태를 보이고 있습니다.



지금 비는 전남 지역에 집중되고 있는데요.



서해상에서 들어온 비구름대의 영향으로 전남 서해안과 남해안을 중심으로 시간당 30mm 이상의 강수량을 보이는 보라색 비구름이 지나가고 있습니다.



가장 강한 부분은 시간당 50mm 이상 강도로 발달한 모습인데 이동 양상을 보면 주로 남해안 지역을 지날 것으로 보입니다.



오늘 비는 마치 장마 때처럼 발달한 정체전선 때문인데요.



전선의 북쪽에선 차고 건조한 공기가 계속해서 내려오고 남쪽 고기압과의 경계도 밤사이 천천히 내려가면서 새벽까지 남해안을 중심으로 비를 뿌리고 전선은 남하할 것으로 보입니다.



[앵커]



남부지방은 안심해선 안 되겠군요.



오늘 비는 어디에 얼마나 내렸습니까?



[기자]



네, 그렇습니다.



오늘 누적 강수량을 보면 남해안을 중심으로 최대 100mm에 가까운 비가 내렸고요.



가장 많은 비가 내린 곳은 전남 완도군 청산도에 110mm 넘는 비가 내렸습니다.



호우 특보 상황도 살펴보겠습니다.



많은 비가 이어질 거로 보이는 전남 도서 지역에는 호우 경보가 내려져 있고요.



그 밖의 전남과 경남 해안 지역에도 호우 주의보가 내려져 있습니다.



기상청은 오늘 밤까지 그 밖의 남부지방에도 호우 특보가 내려질 수 있겠다며 호우 예비 특보를 발령한 상탭니다.



예상 강수량도 보겠습니다.



내일까지 전남과 경남 남해안에는 150mm 넘는 비가 내리겠고, 부산과 경남 내륙에도 곳에 따라 120mm 이상이 예보됐습니다.



조금 전 밤 11시를 넘어 기상청이 예상 강수량을 조정하면서 중부지방의 비는 대전과 충남 등지에 5mm 미만으로 줄었습니다.



남부지방에 많은 비가 예보되면서 산림청은 오늘 오후 전남과 경남, 광주, 부산 등의 산사태 위기경보를 '경계' 단계로 상향 발령했습니다.



밤사이 강하고, 많은 비가 예상되는 만큼, 비 영향권에 계신 분들은 재난 문자를 수시로 확인하고, 필요할 경우 신속히 대피할 수 있도록 미리 대비하는 게 좋겠습니다.



지금까지 재난미디어센터에서 전해드렸습니다.



