속보

전남 남해안 호우경보…새벽 시간당 70mm 예보

입력 2025.08.09 (23:50) 수정 2025.08.10 (00:02)

[앵커]

오늘 오전 제주와 전남에서 시작된 비가, 부산과 울산, 경남 등 남부 전역으로 확대됐습니다.

전남 남해안에 많은 비가 내린 가운데 오늘 새벽 시간당 70mm 가까운 집중 호우가 예보됐습니다.

현장에 나가있는 취재기자 연결합니다.

손민주 기자!

지금 그곳에 비가 내리고 있나요?

[리포트]

네, 이곳 광주에는 오전부터 비가 오다 그치다를 반복하고 있습니다.

다만 조금 전 신안과 진도 도서 지역에선 시간당 40mm 이상의 강한 비가 쏟아지기도 했습니다.

오늘 밤 비가 집중되는 지역은 전남 남서쪽이 될 전망입니다.

현재까지 완도 여서도 등 남해 섬 지역에 100mm 내외의 비가 내렸고 영암 학산과 보성 등 서해안 지역에도 70mm의 안팎의 강수량이 기록됐습니다.

현재 전남 완도와 흑산도 홍도에 호우 경보가, 나주와 여수, 무안과 목포, 신안 등 전남 14개 시군에 호우주의보가 발효 중입니다.

기상청이 내일 새벽까지 많게는 시간당 50mm, 전남 해안에는 70mm의 집중 호우가 내릴 수 있다고 예보했습니다.

예상되는 총 강수량은 많게는 100mm 전남 일부 해안 150mm 이상입니다.

최근 내린 많은 비로 지반도 약해져 있습니다.

오늘 주의' 단계였던 광주와 전남 지역의 산사태 위기 경보는 '경계’단계로 상향됐습니다.

이에 따라 전남 보성과 무안 등 7개 시군에서 산사태 우려가 큰 마을 주민 116세대 148명이 마을 회관 등으로 대피했습니다.

지난달부터 이어진 집중 호우로 광주와 전남에선 3명의 주민이 사망했습니다.

호우특보 지역 주민들은 농수로나 하천변에 절대 접근하시지 마시고 최신 기상 정보를 숙지하셔야 합니다.

지금까지 광주광역시 서구 치평동에서 KBS 뉴스 손민주입니다.

