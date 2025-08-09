[특보 날씨] 내일 오전까지 남부지방 집중호우 주의

동영상 고정 취소

현재 붉은색의 강한 비구름대가 호남 지역에 영향을 주고 있습니다.



지금 전남 해안에는 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있는데요.



전남과 경남 해안을 중심으론 호우 특보가 내려져 있습니다.



내일 오전까지 남부지방에서 시간당 30에서 최대 70mm의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있어 안전에 유의하셔야겠습니다.



내일까지 예상되는 비의 양은 남부지방에 20~80mm, 남해안에는 최대 150mm가 넘겠습니다.



비가 내리며 돌풍이 불고 벼락이 치는 곳이 있겠습니다.



남해안과 제주도에선 순간 풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠습니다.



이번 비는 내일 낮에 대부분 그치겠고요.



중부지방의 하늘은 대체로 맑겠습니다.



내일 낮 기온은 서울과 대전 32도, 광주와 대구 31도로 오늘보다 더 덥겠습니다.



다음 주 중반까진 비가 자주 내리겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이주현



