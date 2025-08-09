속보

[특보 날씨] 내일 오전까지 남부지방 집중호우 주의

입력 2025.08.09 (23:55) 수정 2025.08.10 (00:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

현재 붉은색의 강한 비구름대가 호남 지역에 영향을 주고 있습니다.

지금 전남 해안에는 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있는데요.

전남과 경남 해안을 중심으론 호우 특보가 내려져 있습니다.

내일 오전까지 남부지방에서 시간당 30에서 최대 70mm의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있어 안전에 유의하셔야겠습니다.

내일까지 예상되는 비의 양은 남부지방에 20~80mm, 남해안에는 최대 150mm가 넘겠습니다.

비가 내리며 돌풍이 불고 벼락이 치는 곳이 있겠습니다.

남해안과 제주도에선 순간 풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠습니다.

이번 비는 내일 낮에 대부분 그치겠고요.

중부지방의 하늘은 대체로 맑겠습니다.

내일 낮 기온은 서울과 대전 32도, 광주와 대구 31도로 오늘보다 더 덥겠습니다.

다음 주 중반까진 비가 자주 내리겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이주현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [특보 날씨] 내일 오전까지 남부지방 집중호우 주의
    • 입력 2025-08-09 23:55:36
    • 수정2025-08-10 00:05:40
    속보
현재 붉은색의 강한 비구름대가 호남 지역에 영향을 주고 있습니다.

지금 전남 해안에는 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있는데요.

전남과 경남 해안을 중심으론 호우 특보가 내려져 있습니다.

내일 오전까지 남부지방에서 시간당 30에서 최대 70mm의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있어 안전에 유의하셔야겠습니다.

내일까지 예상되는 비의 양은 남부지방에 20~80mm, 남해안에는 최대 150mm가 넘겠습니다.

비가 내리며 돌풍이 불고 벼락이 치는 곳이 있겠습니다.

남해안과 제주도에선 순간 풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠습니다.

이번 비는 내일 낮에 대부분 그치겠고요.

중부지방의 하늘은 대체로 맑겠습니다.

내일 낮 기온은 서울과 대전 32도, 광주와 대구 31도로 오늘보다 더 덥겠습니다.

다음 주 중반까진 비가 자주 내리겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이주현
최현미
최현미 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우경보…새벽 시간당 70mm 예보

전남 남해안 호우경보…새벽 시간당 70mm 예보
이 시각 남부 비 상황은?

이 시각 남부 비 상황은?
“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”

“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”
“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응

“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.