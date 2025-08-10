러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남동쪽 338km 해역 규모 6.0 지진
입력 2025.08.10 (00:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(9일) 밤 11시 4분에 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남동쪽 338km 해역에서 규모 6.0의 지진이 발생했습니다.
진원의 깊이는 10km로 분석됐습니다.
기상청은 "해당 자료는 미국지질조사소(USGS)의 분석 결과로, 국내에는 영향을 미치지 않는다"고 전했습니다.
진원의 깊이는 10km로 분석됐습니다.
기상청은 "해당 자료는 미국지질조사소(USGS)의 분석 결과로, 국내에는 영향을 미치지 않는다"고 전했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남동쪽 338km 해역 규모 6.0 지진
-
- 입력 2025-08-10 00:02:17
오늘(9일) 밤 11시 4분에 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남동쪽 338km 해역에서 규모 6.0의 지진이 발생했습니다.
진원의 깊이는 10km로 분석됐습니다.
기상청은 "해당 자료는 미국지질조사소(USGS)의 분석 결과로, 국내에는 영향을 미치지 않는다"고 전했습니다.
진원의 깊이는 10km로 분석됐습니다.
기상청은 "해당 자료는 미국지질조사소(USGS)의 분석 결과로, 국내에는 영향을 미치지 않는다"고 전했습니다.
-
- 재난미디어센터의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.