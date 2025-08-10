러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남동쪽 338km 해역 규모 6.0 지진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(9일) 밤 11시 4분에 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남동쪽 338km 해역에서 규모 6.0의 지진이 발생했습니다.



진원의 깊이는 10km로 분석됐습니다.



기상청은 "해당 자료는 미국지질조사소(USGS)의 분석 결과로, 국내에는 영향을 미치지 않는다"고 전했습니다.



