오늘까지 남부 중심 많은 비…남해안 최대 150mm↑
입력 2025.08.10 (00:17)
일요일인 오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방과 제주도를 중심으로 많은 비가 오겠습니다.
예상되는 비의 양은 경남과 전남 해안에 많은 곳 150mm 이상, 제주 산지와 부산, 경남 내륙에 많은 곳 120mm 이상입니다.
비는 오늘 새벽 충청도부터 그치기 시작해, 오후에는 제주와 남부지방에서도 그칠 것으로 보입니다.
오늘 아침 기온은 서울이 22도 등 전국이 19도에서 25도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.
낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 28도에서 33도로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다.
바다의 물결은 남해 먼바다와 동해 남부 먼바다, 서해 남부 먼바다에서 2에서 4미터로 높게 일겠습니다.
