정치

정청래 취임 후 첫 고위당정협의회…주식 양도세 의견 전달할 듯

입력 2025.08.10 (01:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당과 정부, 대통령실이 오늘(10일) 고위 협의회를 열고 주식 양도소득세 과세 기준 등을 논의합니다.

민주당은 언론 공지를 통해 오늘 오후 4시 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 제2차 고위당정협의회가 열린다고 밝혔습니다.

민주당은 주식 양도세를 내야 하는 '대주주' 기준에 대한 의견을 정부에 전달할 예정입니다.

앞서 과세 기준을 종목당 50억 원에서 10억 원으로 낮추는 정부의 세제 개편안에 대해 당내에서도 반대 의견이 나온 가운데, 민주당은 최종 입장을 정리해 당정 협의회에서 전달하겠다고 밝혀 왔습니다.

이 밖에도 당정은 관세 협상 후속 조치와 검찰 개혁 방안 등도 협의할 전망입니다.

오늘 회의는 정청래 당대표 취임 후 처음 열리는 고위당정협의회입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정청래 취임 후 첫 고위당정협의회…주식 양도세 의견 전달할 듯
    • 입력 2025-08-10 01:02:18
    정치
더불어민주당과 정부, 대통령실이 오늘(10일) 고위 협의회를 열고 주식 양도소득세 과세 기준 등을 논의합니다.

민주당은 언론 공지를 통해 오늘 오후 4시 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 제2차 고위당정협의회가 열린다고 밝혔습니다.

민주당은 주식 양도세를 내야 하는 '대주주' 기준에 대한 의견을 정부에 전달할 예정입니다.

앞서 과세 기준을 종목당 50억 원에서 10억 원으로 낮추는 정부의 세제 개편안에 대해 당내에서도 반대 의견이 나온 가운데, 민주당은 최종 입장을 정리해 당정 협의회에서 전달하겠다고 밝혀 왔습니다.

이 밖에도 당정은 관세 협상 후속 조치와 검찰 개혁 방안 등도 협의할 전망입니다.

오늘 회의는 정청래 당대표 취임 후 처음 열리는 고위당정협의회입니다.
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우경보…새벽 시간당 70mm 예보

전남 남해안 호우경보…새벽 시간당 70mm 예보
이 시각 남부 비 상황은?

이 시각 남부 비 상황은?
“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”

“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”
“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응

“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.