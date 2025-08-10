정청래 취임 후 첫 고위당정협의회…주식 양도세 의견 전달할 듯

더불어민주당과 정부, 대통령실이 오늘(10일) 고위 협의회를 열고 주식 양도소득세 과세 기준 등을 논의합니다.



민주당은 언론 공지를 통해 오늘 오후 4시 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 제2차 고위당정협의회가 열린다고 밝혔습니다.



민주당은 주식 양도세를 내야 하는 '대주주' 기준에 대한 의견을 정부에 전달할 예정입니다.



앞서 과세 기준을 종목당 50억 원에서 10억 원으로 낮추는 정부의 세제 개편안에 대해 당내에서도 반대 의견이 나온 가운데, 민주당은 최종 입장을 정리해 당정 협의회에서 전달하겠다고 밝혀 왔습니다.



이 밖에도 당정은 관세 협상 후속 조치와 검찰 개혁 방안 등도 협의할 전망입니다.



오늘 회의는 정청래 당대표 취임 후 처음 열리는 고위당정협의회입니다.



