전남 남해안 호우경보…새벽 시간당 70mm 예보

어제부터 제주와 전남에서 시작된 비가, 부산과 울산, 경남 등 남부 전역으로 확대됐습니다.



전남 남해안에 많은 비가 내린 가운데 오늘 새벽 시간당 70mm 가까운 집중 호우가 예보됐습니다.



현장에 나가있는 취재기자 연결합니다.



손민주 기자!



지금 그곳에 비가 내리고 있나요?



[리포트]



네, 이곳 광주는 빗줄기가 굵어졌다 가늘어졌다를 반복하고 있습니다.



밤이 깊어가며 빗줄기가 거세지며 진도와 해남에서는 시간당 50mm 가까운 매우 강한 비가 내렸습니다.



오늘 밤 비가 집중되는 지역은 전남 남서쪽이 될것으로 전망됩니다.



어제부터 내린 비의 양은 해남 땅끝이 129mm로 가장 많고 신안과 완도 여수 등 섬 지역을 중심으로 100mm가 넘는 비가 내렸습니다.



현재 전남 완도와 흑산도 홍도에 호우 경보가, 나주와 여수, 무안과 목포, 신안 등 전남 14개 시군에 호우주의보가 발효 중입니다.



광주와 전남 북부에 내려졌던 호우 예비특보는 해제됐습니다.



기상청은 오늘 새벽까지 전남에는 많게는 시간당 50mm, 특히 전남 해안에는 70mm의 집중 호우가 내릴 수 있다고 예보했습니다.



예상되는 총 강수량은 많게는 100mm 전남 일부 해안은 150mm 이상입니다.



많은 비로 지반이 약화하며 조금 전 전남 강진과 해남에 산사태 주의보가 발령됐으며, 현재까지 전남 보성과 무안 등 7개 시군에서 116가구 148명이 마을 회관 등으로 사전 대피했습니다.



지난달부터 이어진 집중 호우로 광주와 전남에선 3명의 주민이 사망했습니다.



호우특보 지역 주민들은 농수로나 하천변에 절대 접근하시지 마시고 최신 기상 정보를 숙지하셔야 합니다.



지금까지 광주광역시 서구 치평동에서 KBS 뉴스 손민주입니다.



