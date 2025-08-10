국제

푸틴, 브라질 룰라와 통화…“우크라 위기 논의”

입력 2025.08.10 (03:16)

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 현지 시각 9일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 전화 통화를 하고 우크라이나 문제를 논의했다고 크렘린궁이 밝혔습니다.

타스, 리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 룰라 대통령에게 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사 스티브 위트코프와 최근 회동한 결과에 대해 설명했습니다.

푸틴 대통령은 지난 6일 모스크바를 방문한 위트코프 특사와 만나 휴전 조건 등을 제시한 것으로 전해집니다.

이후 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 오는 15일 알래스카에서 정상 회담을 할 예정이라고 밝혔습니다.

크렘린궁은 "브라질 대통령은 우크라이나 위기 해결을 돕기 위한 이 같은 노력에 지지를 표시했다"고 말했습니다.

이어 "두 정상이 양국의 전략적인 동반자 관계와 브릭스(BRICS·브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국)의 틀 안에서 협력을 더욱 강화하기로 했다"고 덧붙였습니다.

브라질 대통령실은 양국 정상이 현재의 국제 정치·경제 상황을 논의했으며, 양국 간 협력을 위한 고위급 회의를 연말에 개최하기로 합의했다고 전했습니다.

  • 푸틴, 브라질 룰라와 통화…“우크라 위기 논의”
    • 입력 2025-08-10 03:16:02
    국제
황현택 기자

공지·정정

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

