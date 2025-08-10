국제

우크라-유럽, ‘협상 원칙’ 설정…“안전보장 없인 영토 못내줘”

입력 2025.08.10 (04:21)

우크라이나 전쟁 휴전 방안 등을 논의하기 위해 오는 현지 시각 15일 일래스카에서 열릴 미러정상회담을 앞두고 우크라이나와 유럽 주요국들이 '안전보장 없는 영토 양보 불가' 원칙을 담은 협상안을 마련했다고 월스트리트저널(WSJ)이 9일 보도했습니다.

WSJ에 따르면 우크라이나와 영국·독일·프랑스 당국자들은 스티브 위트코프 미국 특사를 통해 전해진 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최근 제안에 대한 역제안 형식으로 이 같은 방안을 마련해 미국 측에 설명했습니다.

이 제안에는 우크라이나 전쟁과 관련해 다른 어떤 조치가 취해지기 전에 휴전부터 이뤄져야 한다는 내용과, 영토는 오직 '상호적'으로 교환될 수 있다는 원칙이 담겼습니다.

즉, 우크라이나가 일정 지역에서 철수하면 러시아도 다른 지역에서 철수해야 한다는 것입니다.

또 우크라이나가 자신들 영토 일부를 러시아에 내 줄 경우 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 포함한 철통같은 안전보장 조치가 수반돼야 한다는 점도 제안에 포함됐습니다.

이는 우크라이나 동부 도네츠크에서 현재 우크라이나 통제 하에 있는 지역을 러시아 쪽에 넘기면 휴전에 동의하겠다는 러시아의 최근 제안을 거부한 것이라고 WSJ은 지적했습니다.

JD밴스 미국 부통령이 참석한 가운데 영국에서 열린 유럽 주요국과 우크라이나 당국자들의 회의에서 이 같은 방안이 공유됐습니다.

구체적인 협상안이라기보다는 우크라이나와, 유럽 주요국들이 도널드 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 회담 때 반영해주길 원하는 '원칙' 내지 요구 사항을 정리한 것에 가까워 보입니다.

WSJ은 "(이번 제안과 관련한) 유럽의 목표는 우크라이나와 함께, 러시아와의 향후 협상에서 적용해야만 하는 공동의 레드라인을 긋는 것"이라고 평가했습니다.

러시아는 2014년 크림반도를 강제 병합한 데 이어 2022년 2월 우크라이나에 대한 전면적 침공 후에는 우크라이나 동부 지역 상당 부분을 장악해 우크라이나 영토의 약 20%를 점령했습니다.

푸틴 러시아 대통령은 크림반도와 루한스크, 도네츠크, 자포리자, 헤르손 등 동부 4개 주를 러시아 땅으로 공식 인정하라고 요구해 왔습니다.

다만 푸틴 대통령은 지난 6일 모스크바에서 트럼프 대통령 특사인 위트코프와 만난 자리에서 그동안 요구해온 우크라이나의 비무장화, 우크라이나 정권교체 등은 거론하지 않았던 것으로 전해졌습니다.

  • 우크라-유럽, ‘협상 원칙’ 설정…“안전보장 없인 영토 못내줘”
    • 입력 2025-08-10 04:21:26
    국제
공지·정정

