재난·기후·환경

오후까지 제주·남부 비…전남은 밤까지 이어져

입력 2025.08.10 (05:03)

오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방과 제주도에는 비가 오겠고, 수도권과 강원도에는 가끔 구름이 많이 끼겠습니다.

비는 오후에 제주와 전북, 영남 지역부터 그치기 시작하겠고, 전남 지역은 밤까지 이어지는 곳도 있겠습니다.

오늘 낮 기온은 서울이 32도 등 전국이 28도에서 33도로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다.

바다의 물결은 남해 먼바다와 동해 남부 먼바다, 서해 남부 먼바다에서 2에서 4미터로 높게 일겠습니다.

월요일인 내일은 남부지방과 제주도가 대체로 흐린 가운데 제주도에는 5에서 40mm의 비가 내리겠습니다.

이세흠
이세흠 기자

