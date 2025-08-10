뉴스광장

[특보 날씨] 오늘까지 남부 많은 비…남해안 120mm↑

입력 2025.08.10 (07:07) 수정 2025.08.10 (07:15)
뉴스광장

어제부터 남부지방에는 많은 비가 내렸습니다.

흑산도에 226mm, 강진과 완도에 150mm가 넘는 비가 쏟아졌습니다.

남부지방은 오늘까지 거센 비가 내리겠습니다.

강진과 완도에 호우 경보가 발효 중이고 그 밖의 남해안 지역에도 호우주의보가 내려져있습니다.

레이더 영상을 살펴보겠습니다.

정체전선이 남쪽으로 이동하면서 전남과 영남 지역에는 강한 비가 내리고 있습니다.

앞으로 남해안에 120mm 이상, 전남 남부에도 100mm에 달하는 비가 내리겠습니다.

오전까지 시간당 30~50mm의 폭우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.

당분간 잦은 비 예보가 들어있습니다. 수요일에는 또다시 전국에 비가 내리겠습니다.

제주에 폭염 주의보가 내려진 가운데 낮에는 기온이 오르면서 일부 서쪽 내륙으로 폭염 특보가 확대될 가능성이 있습니다.

낮 기온은 서울 33도, 대전 32도로 중부지방은 어제보다 4~6도 가량 기온이 높겠고 남부지방도 광주 29도, 대구 31도로 후텁지근하겠습니다.

날씨정보 전해드렸습니다.

기상캐스터 배혜지/그래픽:한세희

배혜지
배혜지 기상캐스터

