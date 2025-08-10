국제

영국, 불법 지정된 친팔레스타인 단체 지지자 200명 체포

입력 2025.08.10 (07:25) 수정 2025.08.10 (07:40)

영국에서 불법 단체로 지정된 '팔레스타인 행동'에 대한 지지 시위가 벌어져 약 200명이 경찰에 체포됐습니다.

AP, AFP 통신에 따르면 현지 시각 9일 오후 런던 웨스트민스터에 있는 의회 광장에서 열린 시위에 수백 명이 참가했습니다.

시위대는 "나는 인종 학살에 반대한다. 나는 팔레스타인 행동을 지지한다"는 플래카드를 들었고 대다수는 침묵 속에 앉아 있었습니다.

플래카드를 들지 않았지만, 팔레스타인 지지 구호를 외치는 시위자들도 있었습니다.

친팔레스타인 성향의 '팔레스타인 행동'은 지난 6월 영국 공군 기지에 잠입해 공중급유기 2대에 페인트를 분사해 파손한 이후 의회 표결을 거쳐 테러방지법에 따른 금지 단체로 지정됐습니다.

금지 단체 회원이나 지지자는 최대 징역 14년형에 처할 수 있습니다.

런던경찰청은 "오늘 의회 광장에 와서 '팔레스타인 행동'을 지지하는 플래카드를 꺼내는 사람은 모두 체포됐거나 체포되는 중"이라고 밝혔습니다.

경찰은 체포된 시위자 중 신원이 확인된 사람은 '팔레스타인 행동' 지지 시위를 더는 하지 않는다는 조건으로 보석으로 풀려나고 그렇지 않은 사람은 런던 곳곳에 있는 구치소로 옮겨질 것이라고 설명했습니다.

내무부 대변인은 "'팔레스타인 행동'이 금지 단체가 된 것은 팔레스타인 자체에 관한 것이 아니며 팔레스타인인의 권리에 관한 시위의 자유와도 관계가 없다"고 말했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
황현택
황현택 기자

