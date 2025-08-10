김시우, PGA 투어 플레이오프 1차전 3R 공동 10위

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 '최후의 30명'이 치르는 플레이오프 최종전 투어 챔피언십 출전 희망을 이어갔다.



김시우는 10일(한국시간) 미국 테네시주 멤피스의 TPC 사우스윈드(파70)에서 열린 PGA 투어 플레이오프 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십(총상금 2천만달러) 3라운드에서 1언더파 69타를 쳤다.



중간 합계 7언더파 203타를 적어낸 김시우는 공동 10위에 올라 상위권 입상 가능성을 높였다.



14언더파 196타로 선두에 오른 토미 플리트우드(잉글랜드)와 격차는 적지 않으나 공동 6위 그룹과는 불과 2타 차다.



페덱스컵 랭킹 46위 김시우는 최종 라운드에서 큰 폭의 순위 하락만 피한다면 50명이 겨루는 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십 출전은 거의 확실시된다.



이번 대회에서 3위 이내에 들면 30명만 출전하는 투어 챔피언십 출전권도 바라볼 수 있는 위치에 오를 수 있다.



임성재는 1타를 잃어 공동 26위(4언더파 206타)로 밀렸다.



임성재는 페덱스컵 랭킹 29위로 2차전 진출에는 지장이 없다.



하지만 2차전에서 순위가 30위 밖으로 밀리면 7년 연속 투어 챔피언십 출전이 무산될 수 있어 이번 대회 최종 라운드 분발이 필요하다.



선두 플리트우드는 이날 1타를 더 줄이며 이틀 연속 선두를 지켜 PGA 투어 162경기 만에 생애 첫 우승을 바라보게 됐다.



플리트우드는 DP 월드투어에서 7승을 거뒀지만, PGA 투어에서는 준우승만 6번 했을 뿐 우승이 없다.



그는 지난 6월 트래블러스 챔피언십 때도 우승을 눈앞에 뒀지만, 최종일 마지막 홀 짧은 파퍼트를 놓쳐 키건 브래들리(미국)에게 역전 우승을 내줬다.



이번에도 플리트우드의 첫 우승은 쉽지는 않을 전망이다.



마스터스에서 준우승한 저스틴 로즈(잉글랜드)가 1타 차 2위로 따라붙었고, 무엇보다 디펜딩 챔피언인 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 2타 차 3위로 턱밑까지 추격했다.



플리트우드는 "우승 경쟁을 자주 할수록 우승 가능성은 커진다. 우승 경쟁을 경험할 때마다 계속 배운다. 내일이 나의 날이 될 수도 있고 아닐 수도 있지만 우승 경쟁을 할 자리에 있다는 게 가장 중요하다"고 말했다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



