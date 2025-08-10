경기 양주시 은현면 돗자리 제조 공장서 불…소방 대응 1단계
입력 2025.08.10 (08:51) 수정 2025.08.10 (09:05)
오늘(10일) 오전 7시 40분쯤 경기 양주시 은현면 도하리의 한 돗자리 제조 공장에서 불이 났습니다.
이 불로 인한 인명 피해는 아직까지 확인되지 않았습니다.
불은 공장 외부에 쌓아놓은 물건에서 시작돼 철골조 공장 건물들로 옮겨붙은 것으로 조사됐습니다.
소방당국은 대응 1단계를 발령하고 불이 인근 건물 등으로 옮겨 붙지 않도록 진화 작업에 나섰습니다.
앞서 소방은 검은 연기와 불꽃을 목격한 시민들의 신고 70여 건을 받고 현장에 출동했습니다.
[사진 출처 : 경기북부소방 제공]
