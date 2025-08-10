오후까지 남부지방 비… 낮에 다시 더위

오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방 곳곳에서 비가 오겠습니다.



비는 오후 들어 전라권부터 그치겠고, 경남 동부와 제주도는 밤까지 이어지는 곳도 있겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울이 33도 등 전국이 27도에서 33도로 어제보다 2도에서 6도 정도 높겠습니다.



바다의 물결은 남해 먼바다와 동해 남부 먼바다, 서해 남부 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



월요일인 내일은 전국이 대체로 흐리겠고, 곳에 따라 비나 소나기가 내리겠습니다.



비는 내일 오전과 저녁사이 남부지방에, 소나기는 오후와 밤사이 중부 내륙에 내릴 가능성이 높습니다.



기상청은 비가 내리는 지역은 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 습도의 영향으로 체감온도가 31도 이상 올라가는 지역도 있겠다면서 건강관리에 주의를 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



