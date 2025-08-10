사회

서울시교육청, 12일 초·중·고졸 검정고시 시행

입력 2025.08.10 (09:02) 수정 2025.08.10 (09:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울시교육청이 2025년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시를 오는 12일 실시한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

이번 검정고시에는 초졸 343명, 중졸 932명, 고졸 4천51명 등 모두 5천326명이 지원했습니다. 이 가운데 장애인 지원자는 43명, 재소자는 35명입니다.

초졸 검정고시 고사장은 선린중학교이며, 중졸은 공릉중·영원중 등 2곳, 고졸은 진관중·신목중·서일중·석관중·장승중·양진중 등 6곳입니다.

시교육청은 이번에도 고사장까지 이동이 어려운 중증장애인을 위한 '찾아가는 검정고시 서비스'를 시행할 예정입니다.

모든 지원자는 시험 당일 수험표와 신분증을 지참해야 하고, 초졸 지원자는 검은색 볼펜, 중졸·고졸 지원자는 컴퓨터용 수성사인펜을 준비해 시험 당일 오전 8시 40분까지 입실해야 합니다.

수험표를 잃어버린 경우에는 신분증과 원서 접수 때 제출한 것과 같은 사진 1매를 지참하면 시험 당일 해당 고사장 시험관리본부에서 재발급받을 수 있습니다.

시험 당일 고사장에는 차량을 주차할 수 없어 대중교통을 이용해야 하고, 시험 도중 휴대전화 등 통신기기를 소지할 경우 사용 여부에 상관없이 부정행위로 간주하기 때문에 각별히 유념해야 합니다.

합격 여부는 오는 29일 서울시교육청 누리집(www.sen.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시교육청 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 서울시교육청, 12일 초·중·고졸 검정고시 시행
    • 입력 2025-08-10 09:02:53
    • 수정2025-08-10 09:06:25
    사회
서울시교육청이 2025년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시를 오는 12일 실시한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

이번 검정고시에는 초졸 343명, 중졸 932명, 고졸 4천51명 등 모두 5천326명이 지원했습니다. 이 가운데 장애인 지원자는 43명, 재소자는 35명입니다.

초졸 검정고시 고사장은 선린중학교이며, 중졸은 공릉중·영원중 등 2곳, 고졸은 진관중·신목중·서일중·석관중·장승중·양진중 등 6곳입니다.

시교육청은 이번에도 고사장까지 이동이 어려운 중증장애인을 위한 '찾아가는 검정고시 서비스'를 시행할 예정입니다.

모든 지원자는 시험 당일 수험표와 신분증을 지참해야 하고, 초졸 지원자는 검은색 볼펜, 중졸·고졸 지원자는 컴퓨터용 수성사인펜을 준비해 시험 당일 오전 8시 40분까지 입실해야 합니다.

수험표를 잃어버린 경우에는 신분증과 원서 접수 때 제출한 것과 같은 사진 1매를 지참하면 시험 당일 해당 고사장 시험관리본부에서 재발급받을 수 있습니다.

시험 당일 고사장에는 차량을 주차할 수 없어 대중교통을 이용해야 하고, 시험 도중 휴대전화 등 통신기기를 소지할 경우 사용 여부에 상관없이 부정행위로 간주하기 때문에 각별히 유념해야 합니다.

합격 여부는 오는 29일 서울시교육청 누리집(www.sen.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시교육청 제공]
이수민
이수민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 해안 강한 비…시간당 50㎜ 육박

전남 해안 강한 비…시간당 50㎜ 육박
이 시각 남부 비 상황은?

이 시각 남부 비 상황은?
“한국 국방비 GDP 3.8%로?”…미 관세 협상 내부 문서 공개

“한국 국방비 GDP 3.8%로?”…미 관세 협상 내부 문서 공개
“우크라 땅 내어주지 않을 것”<br>…미러 회담 긴장 고조

“우크라 땅 내어주지 않을 것”…미러 회담 긴장 고조
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.