서울시교육청, 12일 초·중·고졸 검정고시 시행

서울시교육청이 2025년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시를 오는 12일 실시한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



이번 검정고시에는 초졸 343명, 중졸 932명, 고졸 4천51명 등 모두 5천326명이 지원했습니다. 이 가운데 장애인 지원자는 43명, 재소자는 35명입니다.



초졸 검정고시 고사장은 선린중학교이며, 중졸은 공릉중·영원중 등 2곳, 고졸은 진관중·신목중·서일중·석관중·장승중·양진중 등 6곳입니다.



시교육청은 이번에도 고사장까지 이동이 어려운 중증장애인을 위한 '찾아가는 검정고시 서비스'를 시행할 예정입니다.



모든 지원자는 시험 당일 수험표와 신분증을 지참해야 하고, 초졸 지원자는 검은색 볼펜, 중졸·고졸 지원자는 컴퓨터용 수성사인펜을 준비해 시험 당일 오전 8시 40분까지 입실해야 합니다.



수험표를 잃어버린 경우에는 신분증과 원서 접수 때 제출한 것과 같은 사진 1매를 지참하면 시험 당일 해당 고사장 시험관리본부에서 재발급받을 수 있습니다.



시험 당일 고사장에는 차량을 주차할 수 없어 대중교통을 이용해야 하고, 시험 도중 휴대전화 등 통신기기를 소지할 경우 사용 여부에 상관없이 부정행위로 간주하기 때문에 각별히 유념해야 합니다.



합격 여부는 오는 29일 서울시교육청 누리집(www.sen.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시교육청 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!