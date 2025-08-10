사회

‘교제 살인’ 40대 남성, 항소심도 징역 20년

입력 2025.08.10 (09:05) 수정 2025.08.10 (09:06)

지난해 서울 은평구에서 교제하던 여성을 흉기로 잔혹하게 살해한 40대 남성이 2심에서도 징역 20년을 선고받았습니다.

서울고법 형사3부(부장판사 이승한)는 살인 혐의로 재판에 넘겨진 김 모 씨의 항소를 기각하고 징역 20년을 선고했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

재판부는 “피고인이 저지른 살인 범행은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없고, 피고인이 여전히 피해자의 유족으로부터 용서받지 못했을 뿐 아니라 유족들은 피고인에 대한 엄벌을 탄원하고 있는 점 등을 추가로 고려했다”며 “원심의 형은 재량의 합리적인 범위 내에서 이뤄져 너무 무거워서 부당하다고 할 수 없다”고 판단했습니다.

앞서 김 씨는 지난해 11월 은평구 갈현동의 한 다세대 주택에서 금전적 문제로 다툼을 벌이다 여자친구 A 씨에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.

지난 4월 1심은 “범행의 구체적 수법, 가격 부위와 강도, 피해 정도를 비춰보면 범행 수법이 잔혹하고 결과 또한 매우 중대하다”며 김 씨에게 징역 20년을 선고했습니다.

다만 1심 재판부는 김 씨가 범행 후 경찰에 신고한 점, 범행을 모두 인정하고 반성하는 점, 범행을 사전에 계획한 것으로 보이지는 않는 점 등을 고려해 양형을 결정했다고 설명했습니다.

김 씨는 1심의 형이 너무 무겁다며 항소했지만, 2심 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

