“싸가지 없는 XX” 초4에 ‘혼잣말’한 교사…“아동학대 다시 판단”

지시를 따르지 않고 교실에서 소란을 피운 초등학교 4학년 학생에게 '혼잣말'로 욕설을 한 교사가 재판에 넘겨졌지만, 이같은 발언이 아동 학대인지 다시 심리하라는 대법원 판단이 나왔습니다.



대법원 1부(주심 대법관 마용주)는 최근 아동복지법 위반(아동학대) 혐의로 기소된 초등교사 A 씨에게 벌금형의 선고유예를 내린 원심을 깨고 사건을 광주지법으로 돌려보냈습니다.



재판부는 "A 씨의 발언만으로 정신적 폭력이나 가혹행위로서 피해 아동의 정신건강 및 발달을 저해할 정도 혹은 그러한 결과를 초래할 위험을 발생시킬 정도에 이르는 것으로 정서적 학대 행위에 해당한다거나, 피해 아동에 대한 정서적 학대의 범의가 있었다는 사실이 증명됐다고 보기 어렵다"고 판단했습니다.



이어 "A 씨의 발언은 피해 아동에게 불쾌감을 줄 수 있는 행동으로, 훈계·훈육 등의 교육적 조치를 취하는 과정에서 이 같은 발언을 한 건 부적절하다고 볼 수 있다"면서도 A 씨에게 피해 아동의 인격을 비하할 의도가 없을 수 있다고 봤습니다.



그러면서 "피해 아동의 행동이 규칙과 예의에 어긋나는 심각한 잘못이라는 점을 강조하다가 자신의 감정을 통제하지 못하는 피해 아동을 따끔한 지적으로 진정시키려는 의도에서 이뤄진 것이거나, 교육 현장의 세태와 어려움에서 나온 혼잣말이나 푸념에 가까웠던 것으로 볼 여지도 있다"며 사건을 다시 심리하라며 하급심으로 돌려보냈습니다.



앞서 A 씨는 2022년 5월 광주의 한 초등학교 교실에서 4학년 B 군이 휴대전화를 가방에 넣어두라는 지시를 따르지 않자 휴대전화를 빼앗았습니다.



이에 B 군이 책상을 치며 짜증을 내자, 다른 학생들이 있는 가운데 혼잣말로 "이런 싸가지 없는 XX가 없네"라고 말해 정서적 학대를 했다는 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



1심과 2심은 A 씨에게 벌금 50만 원의 선고를 유예했습니다.



2심 재판부는 "객관적으로 훈육의 목적이나 범위를 일탈해 피해 아동의 정신건강 및 발달을 저해하거나 그런 결과를 초래할 위험성이 있는 정서적 학대 행위에 해당한다"고 판단했습니다.



하지만 대법원은 결론을 뒤집었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!