신입생 충원 압박에 가족 입학시킨 교수…법원 “해임은 과도”

김포대학교가 가족을 허위로 입학시켜 신입생 충원율을 조작한 교수를 해임 처분한 건 과도하다는 법원 판단이 나왔습니다.



서울행정법원 행정9부(재판장 김국현 법원장)는 최근 김포대가 교원소청심사위원회를 상대로 낸 교원소청심사위원회 결정 취소 소송에서 원고 패소 판결했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



재판부는 “학교 차원에서 교수들에게 신입생 충원율 100%를 확보할 것을 반복적으로 압박했고, 허위 입학 과정이 학교 측의 관여 없이 일부 교수들과 직원들의 공모만으로 이뤄졌다고 보기 어렵다”며 해임을 취소한 교원소청위의 결정이 정당하다고 판단했습니다.



이어 “지시에 따라 행한 비위행위의 책임을 오로지 A 씨 개인에게만 돌리는 건 부당하다”며 “해임은 교원의 신분을 박탈하는 중대한 결과에 이르는 것으로 신중히 이뤄질 필요가 있다”고 봤습니다.



그러면서 “A 씨보다 많은 인원의 허위 입학에 관여했음에도 해임보다 가벼운 징계를 받은 교수들이 상당수 있다”며 “(해임 처분은) 비례의 원칙을 위반하고 징계 형평을 잃은 처분”이라고 덧붙였습니다.



앞서 김포대는 2020년 신입생 선발 과정에서 신입생이 대규모 미달하자 교수들에게 신입생 충원율을 100% 달성할 방안을 마련하라고 요구했습니다.



교수 A 씨는 자신의 배우자와 처제 등 총 2명을 신입생으로 등록하고, 이후 자퇴하게 한 뒤 등록금을 돌려받는 방식으로 허위 입학시켰습니다.



이후 김포대는 2020년 3월 허위 입학 특별감사를 진행했는데, A 씨는 감사단의 출석 요구에 응하지 않았고 김포대 교원징계위원회는 같은 해 7월 A 씨를 해임했습니다.



A 씨는 이에 불복해 교원소청심사위에 소청심사를 제기했고, 심사위는 해임처분 사유는 인정되지만 A 씨가 허위 신입생 충원에 대한 학교 측의 요구를 거부하기 어려웠을 것이라는 점 등을 이유로 해임을 취소해야 한다고 결정했습니다.



김포대는 이 같은 결정에 불복해 행정소송을 냈습니다.



