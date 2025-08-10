오현규 뛰는 벨기에 헹크, 일본 축구대표 윙어 이토 영입

스트라이커 오현규(24)의 소속팀인 벨기에 프로축구 헹크가 일본 국가대표 베테랑 윙어 이토 준야(32)를 영입했다.



헹크는 10일(이하 한국시간) 이토와 계약했다고 발표했다.



이토의 등번호는 '10'이다.



벨기에 언론에 따르면 이적료는 300만유로(약 49억원)다.



새 시즌 프랑스 2부리그로 강등된 스타드 드 랭스에서 뛰어온 이토는 3년 만에 헹크에 복귀하게 됐다.



2015년 일본 J1리그 반포레 고후에서 프로에 데뷔한 이토는 이듬해 가시와 레이솔로 이적해 세 시즌 동안 주축 선수로 활약했다.



이후 2019년 초 헹크로 임대됐다가 2020년 3월 완전히 이적했다.



이토는 2022년 여름 랭스로 이적할 때까지 헹크에서 세 시즌 반 동안 활약하며 공식전 144경기에 출전해 29골 49도움의 빼어난 성적을 냈다.



리그 및 벨기에컵, 슈퍼컵 우승을 한 차례씩 경험했고 2021-2022시즌에는 리그 최다 도움(16도움)을 기록하기도 했다.



랭스로 이적한 뒤로도 2022-2023시즌 프랑스 정규리그 35경기에서 6골을 넣는 등 꾸준히 제 몫을 했으나 지난 시즌 팀이 강등을 피하지 못하면서 이적 가능성이 제기돼 왔다.



일본 국가대표로도 62경기에 출전해 14골을 터트린 이토는 지난해 초 성범죄 가해자로 형사 고소를 당해 아시안컵 대표팀에서 퇴출당하기도 했으나 이후 증거 불충분으로 혐의를 벗고 대표팀에도 복귀했다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



