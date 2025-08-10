국민의힘 당대표 후보, 오늘 첫 TV 토론…당 쇄신·전한길 논란 입장차

국민의힘 당권 주자들이 오늘(10일) 첫 방송토론회에서 윤석열 전 대통령 탄핵과 당 쇄신 방안, 유튜버 전한길 씨 입당 논란 등을 두고 난상 토론을 벌입니다.



국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁(가나다순) 당대표 후보는 오늘 오후 5시 40분부터 채널A에서 진행되는 당대표 후보자 방송토론회에 참석합니다.



앞서 지난 8일 대구에서 열린 첫 합동연설회에서도 탄핵 찬성파(안철수, 조경태)와 반대파(김문수, 장동혁) 후보들은 탄핵과 인적 쇄신, 윤석열 전 대통령과의 관계 등을 놓고 극명한 시각 차이를 드러내며 충돌했습니다.



국민의힘이 전당대회 합동연설회를 방해한 유튜버 전한길 씨에 대한 징계 절차에 착수한 가운데 후보들은 이를 두고도 시각차를 드러낼 것으로 보입니다.



당대표 후보자 방송토론회는 오는 17일과 19일에도 진행될 예정입니다.



국민의힘은 오는 22일 전당대회에서 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출합니다. 다만, 과반 득표를 얻은 후보가 없을 경우 결선투표를 통해 26일 당대표를 선출할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!