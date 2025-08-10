대구 동구 아파트서 화재…일가족 3명 사망
입력 2025.08.10 (09:54) 수정 2025.08.10 (10:09)
오늘 새벽 3시 반쯤 대구시 동구 신천동의 한 아파트에서 불이 났습니다.
불은 20분 만에 꺼졌지만 아파트 11층 가정집 안에서 10대 두 명이, 또 40대 어머니는 베란다 밖으로 떨어져 숨진 채 발견됐습니다.
이 밖에 주민 3명이 연기를 들이마셔 경상을 입었고, 20명은 스스로 대피했습니다.
경찰은 아파트에 발화 지점 여러 곳을 발견하고 소방당국과 화재 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
- 입력 2025-08-10 09:54:36
- 수정2025-08-10 10:09:49
박진영 기자 jyp@kbs.co.kr
