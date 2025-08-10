정치

안철수, 조국·윤미향 등 사면 수순에 “화려한 범죄 사면자 컴백 캐스팅”

입력 2025.08.10 (10:25) 수정 2025.08.10 (10:27)

국민의힘 당대표 후보인 안철수 의원은 조국혁신당 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등이 광복절 특별사면 대상으로 거론되는 데 대해 “‘도둑들’이라는 영화도 찍을 수 있을 정도로 화려한 범죄 사면자 컴백 캐스팅”이라고 비판했습니다.

안 의원은 오늘(10일) 자신의 SNS에 “지난 6월 이재명 (대통령) 후보는 ‘투표는 국민승리요, 빛의 혁명의 완성’이라고 했다”면서 이같이 말했습니다.

안 의원은 “계엄과 탄핵, 대선을 거치면서 엄동설한에도 응원봉을 들고 시위에 참여하신 지지자들에게 한 이야기로 알았다”면서 “그런데 집권 3개월도 안 된 지금, 알고 보니 ‘빛의 혁명’은 범죄자들 햇빛 보여주기 운동이었나 보다”라고 지적했습니다.

안 의원은 사면 대상으로 거론되는 조국 전 대표와, 윤미향 전 의원, 최강욱 전 의원 등을 언급하며 “지난 겨울 이재명 민주당이 국민들을 키세스니, 남태령이니, 응원봉이니 하면서 그렇게 추켜 세우더니, 결국 이들 범죄자들에게만 ‘다시 만난 세계’가 열렸다”고 꼬집었습니다.

그러면서 “빛의 혁명? 조국 사면으로 불은 꺼졌고, 응원봉은 이미 쓰레기통으로 들어 갔다”고 덧붙였습니다.

