사회

서시흥요금소 충격흡수대 들이받은 차량에 불…1명 사망

입력 2025.08.10 (10:25) 수정 2025.08.10 (10:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(10일) 새벽 1시 55분쯤 경기 시흥시 죽율동 평택시흥고속도로 인천 방향 서시흥요금소에서 충격 흡수대를 들이받은 승용차에 불이 났습니다.

불은 20분 만에 꺼졌지만, 이 사고로 승용차 운전자가 숨지고 차량이 모두 불에 탔습니다.

차량에 다른 동승자는 없었던 것으로 파악됐습니다.

경찰과 소방 당국은 운전자가 충격 흡수대를 들이받으면서 불이 난 것으로 보고, 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도소방재난본부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 서시흥요금소 충격흡수대 들이받은 차량에 불…1명 사망
    • 입력 2025-08-10 10:25:14
    • 수정2025-08-10 10:26:13
    사회
오늘(10일) 새벽 1시 55분쯤 경기 시흥시 죽율동 평택시흥고속도로 인천 방향 서시흥요금소에서 충격 흡수대를 들이받은 승용차에 불이 났습니다.

불은 20분 만에 꺼졌지만, 이 사고로 승용차 운전자가 숨지고 차량이 모두 불에 탔습니다.

차량에 다른 동승자는 없었던 것으로 파악됐습니다.

경찰과 소방 당국은 운전자가 충격 흡수대를 들이받으면서 불이 난 것으로 보고, 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도소방재난본부 제공]
최유경
최유경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유
5대 은행 가계대출, 이달 들어 빠르게 늘어…1주 만에 약 2조 원↑

5대 은행 가계대출, 이달 들어 빠르게 늘어…1주 만에 약 2조 원↑
국군 병력 45만명으로 줄어…<br>사단급 이상 17개 부대 사라져

국군 병력 45만명으로 줄어…사단급 이상 17개 부대 사라져
대구 동구 아파트서 화재…<br>일가족 3명 사망

대구 동구 아파트서 화재…일가족 3명 사망
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.