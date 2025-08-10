서시흥요금소 충격흡수대 들이받은 차량에 불…1명 사망
입력 2025.08.10 (10:25) 수정 2025.08.10 (10:26)
오늘(10일) 새벽 1시 55분쯤 경기 시흥시 죽율동 평택시흥고속도로 인천 방향 서시흥요금소에서 충격 흡수대를 들이받은 승용차에 불이 났습니다.
불은 20분 만에 꺼졌지만, 이 사고로 승용차 운전자가 숨지고 차량이 모두 불에 탔습니다.
차량에 다른 동승자는 없었던 것으로 파악됐습니다.
경찰과 소방 당국은 운전자가 충격 흡수대를 들이받으면서 불이 난 것으로 보고, 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도소방재난본부 제공]
