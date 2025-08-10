상반기 배당소득 흑자 역대 최대…1년 새 88%↑

국내 투자자의 해외 투자가 늘어나면서 올해 상반기 배당소득수지가 역대 최대 흑자를 기록했습니다.



한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 올해 1~6월 배당소득수지는 약 105억 5천만 달러로 집계됐습니다.



지난해 상반기(약 56억 1천만 달러)보다 88.1%나 뛰었고, 국제수지 통계 집계가 시작된 지난 1980년 이후 상반기 기준으로 가장 많았습니다.



배당소득수지는 상반기 기준 지난 2013년부터 2020년까지 8년 연속 적자를 기록하다가, 2021년 흑자 전환한 뒤 5년째 흑자를 내고 있습니다.



올해 상반기 배당소득수입은 지난해 상반기보다 15.5% 늘어난 239억 5천만 달러를 기록했습니다.



배당수입을 종류별로 나눠보면, 직접투자 배당수입은 지난해 상반기보다 11.3% 늘어난 115억 8천만 달러로 집계됐습니다.



직접투자에는 경영 참여를 통해 지속적인 이익을 취할 목적으로 지분투자를 하는 경우 등이 포함됩니다.



미국 바이든 정부 인플레이션 감축법(IRA) 등 영향으로 국내 기업이 해외 생산시설 투자를 늘렸고, 실적도 호조를 나타내면서 배당수입이 증가했다는 게 한은 설명입니다.



투자자들의 주식·채권 거래 위주인 증권투자 배당수입은 83억 7천만 달러로, 1년 전보다 23.3% 증가했습니다.



증권투자 배당수입은 2016년부터 10년 연속 증가했고, 상반기 기준으로 9년째 역대 최대 기록을 경신했습니다.



최근 몇년 간 이어진 '서학개미'(미국 등 해외 주식에 투자하는 국내 투자자) 열풍 등으로 국내 투자자의 해외주식, 채권 투자 잔액이 불어난 영향으로 풀이됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!