경제

상반기 배당소득 흑자 역대 최대…1년 새 88%↑

입력 2025.08.10 (10:25) 수정 2025.08.10 (10:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국내 투자자의 해외 투자가 늘어나면서 올해 상반기 배당소득수지가 역대 최대 흑자를 기록했습니다.

한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 올해 1~6월 배당소득수지는 약 105억 5천만 달러로 집계됐습니다.

지난해 상반기(약 56억 1천만 달러)보다 88.1%나 뛰었고, 국제수지 통계 집계가 시작된 지난 1980년 이후 상반기 기준으로 가장 많았습니다.

배당소득수지는 상반기 기준 지난 2013년부터 2020년까지 8년 연속 적자를 기록하다가, 2021년 흑자 전환한 뒤 5년째 흑자를 내고 있습니다.

올해 상반기 배당소득수입은 지난해 상반기보다 15.5% 늘어난 239억 5천만 달러를 기록했습니다.

배당수입을 종류별로 나눠보면, 직접투자 배당수입은 지난해 상반기보다 11.3% 늘어난 115억 8천만 달러로 집계됐습니다.

직접투자에는 경영 참여를 통해 지속적인 이익을 취할 목적으로 지분투자를 하는 경우 등이 포함됩니다.

미국 바이든 정부 인플레이션 감축법(IRA) 등 영향으로 국내 기업이 해외 생산시설 투자를 늘렸고, 실적도 호조를 나타내면서 배당수입이 증가했다는 게 한은 설명입니다.

투자자들의 주식·채권 거래 위주인 증권투자 배당수입은 83억 7천만 달러로, 1년 전보다 23.3% 증가했습니다.

증권투자 배당수입은 2016년부터 10년 연속 증가했고, 상반기 기준으로 9년째 역대 최대 기록을 경신했습니다.

최근 몇년 간 이어진 '서학개미'(미국 등 해외 주식에 투자하는 국내 투자자) 열풍 등으로 국내 투자자의 해외주식, 채권 투자 잔액이 불어난 영향으로 풀이됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 상반기 배당소득 흑자 역대 최대…1년 새 88%↑
    • 입력 2025-08-10 10:25:14
    • 수정2025-08-10 10:38:29
    경제
국내 투자자의 해외 투자가 늘어나면서 올해 상반기 배당소득수지가 역대 최대 흑자를 기록했습니다.

한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 올해 1~6월 배당소득수지는 약 105억 5천만 달러로 집계됐습니다.

지난해 상반기(약 56억 1천만 달러)보다 88.1%나 뛰었고, 국제수지 통계 집계가 시작된 지난 1980년 이후 상반기 기준으로 가장 많았습니다.

배당소득수지는 상반기 기준 지난 2013년부터 2020년까지 8년 연속 적자를 기록하다가, 2021년 흑자 전환한 뒤 5년째 흑자를 내고 있습니다.

올해 상반기 배당소득수입은 지난해 상반기보다 15.5% 늘어난 239억 5천만 달러를 기록했습니다.

배당수입을 종류별로 나눠보면, 직접투자 배당수입은 지난해 상반기보다 11.3% 늘어난 115억 8천만 달러로 집계됐습니다.

직접투자에는 경영 참여를 통해 지속적인 이익을 취할 목적으로 지분투자를 하는 경우 등이 포함됩니다.

미국 바이든 정부 인플레이션 감축법(IRA) 등 영향으로 국내 기업이 해외 생산시설 투자를 늘렸고, 실적도 호조를 나타내면서 배당수입이 증가했다는 게 한은 설명입니다.

투자자들의 주식·채권 거래 위주인 증권투자 배당수입은 83억 7천만 달러로, 1년 전보다 23.3% 증가했습니다.

증권투자 배당수입은 2016년부터 10년 연속 증가했고, 상반기 기준으로 9년째 역대 최대 기록을 경신했습니다.

최근 몇년 간 이어진 '서학개미'(미국 등 해외 주식에 투자하는 국내 투자자) 열풍 등으로 국내 투자자의 해외주식, 채권 투자 잔액이 불어난 영향으로 풀이됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김채린
김채린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유
5대 은행 가계대출, 이달 들어 빠르게 늘어…1주 만에 약 2조 원↑

5대 은행 가계대출, 이달 들어 빠르게 늘어…1주 만에 약 2조 원↑
국군 병력 45만명으로 줄어…<br>사단급 이상 17개 부대 사라져

국군 병력 45만명으로 줄어…사단급 이상 17개 부대 사라져
대구 동구 아파트서 화재…<br>일가족 3명 사망

대구 동구 아파트서 화재…일가족 3명 사망
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.