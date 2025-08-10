아동 3명 중 1명 ‘수면 부족’…이유는 ‘학원·SNS·숙제’

우리나라 아동 세 명 중 한 명은 수면 부족에 시달리는 것으로 나타났습니다.



한국보건사회연구원이 오늘(10일) 발표한 ‘2023년 아동종합실태조사 심층분석 연구’를 보면, 9세 이상 18세 미만 아동 3,137명을 대상으로 진행된 조사에서 34.9%가 충분하게 잠을 자지 못한다고 답했습니다.



아동의 평균 수면 시간은 7.9시간이었으며, 이 중 수면 시간이 충분하다는 응답은 65.1%였습니다.



반면, ‘그저 그렇다’(22%)와 ‘충분하지 않다’(10.8%), ‘전혀 충분하지 않다’(2.1%) 등 수면 시간에 불만족하다는 응답은 34.9%에 달했습니다.



수면 부족 이유로는 ‘학원·과외’가 34.3%로 가장 큰 비중을 차지했고, ‘숙제 등 가정학습’(15.2%)과 ‘야간 자율학습’(10.8%)까지 합하면 학업적인 문제가 60%를 차지했습니다.



이밖에 ‘SNS와 채팅 등 휴대전화 사용’(15.5%)과 ‘게임’(14.1%)도 수면 부족의 주요 원인으로 꼽혔습니다.



연구팀은 아동의 수면 부족 이유 1순위로는 학업이 가장 높았다며 “한국은 대학교 입시에 따른 학업 부담의 가중으로 학업 시간은 길어지고 수면시간은 짧아지게 됐다”고 진단했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



