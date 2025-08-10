문화

KBS 새 주말드라마 ‘화려한 날들’ 순조로운 출발…첫 회 시청률 13.9%

입력 2025.08.10 (10:50) 수정 2025.08.10 (10:50)

KBS ‘독수리 5형제를 부탁해!’ 후속작인 새 주말드라마 ‘화려한 날들’이 14% 가까운 높은 시청률을 보이며 순조롭게 출발했습니다.

시청률 조사회사 닐슨코리아가 오늘(10일) 발표한 자료를 보면, 전날 오후 8시에 방영된 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘화려한 날들’의 첫 회 시청률은 13.9%(전국 기준)로 집계됐습니다.

1회에서는 33년 동안 한 직장에서 일해 온 아버지 이상철(천호진 분)이 정년퇴직을 하고, 첫째 아들 지혁(정일우 분)이 결혼할 생각이 없다며 독립을 선언하는 내용이 담겼습니다.

또, 지혁과 친구 박성재(윤현민 분), 인테리어 디자이너 지은오(정인선 분)가 등장해 앞으로의 사랑과 갈등을 예고했습니다.

KBS 주말드라마 ‘화려한 날들’은 ‘황금빛 내 인생’, ‘내 딸 서영이’의 소현경 작가가 대본을 집필했습니다.

