“존엄한 죽음 원한다”…연명의료 거부 서약 300만 명 돌파

임종기에 무의미한 연명의료 대신 존엄한 죽음을 택하겠다고 서약한 사람이 300만 명을 넘어섰습니다.



국립연명의료관리기관 자료를 보면, 어제(9일) 기준 사전연명의료의향서를 등록한 사람은 300만 3,177명으로 집계됐습니다.



사전연명의료의향서는 자신의 임종을 대비해 연명의료와 호스피스에 대한 의향을 미리 작성해 두는 문서로, 19세 이상인 사람은 누구나 작성할 수 있습니다.



2018년 2월 연명의료결정법이 시행된 이후 사전연명의료의향서 작성자는 도입 첫해 8만여 명에서 2021년 8월 100만 명, 2023년 10월 200만 명으로 빠르게 늘고 있습니다.



남성보다는 여성이 사전 의향서를 작성한 비중이 더 높았습니다.



지난달 말 기준 등록자 298만 9,812명 가운데 여성이 199만 명으로, 남성의 2배 수준이었습니다.



사전 의향서 등을 통해 실제로 연명의료 중단이 이행된 경우는 지금까지 총 44만 3,874명입니다.



