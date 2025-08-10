정청래 “국민의힘은 10번, 100번 해산감…권성동·추경호도 조치해야”

더불어민주당 정청래 대표가 과거 “통합진보당 사례에 따르면 국민의힘은 10번, 100번 정당 해산 시켜야 한다”고 말했습니다.



정 대표는 오늘(10일) 페이스북에 글을 올리고 통해 “(통진당은) 실행되지 않은 예비음모 혐의와 내란 선동만으로 정당이 해산되었는데, 내란을 실행한 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 이보다 10배, 100배 더 중한 죄 아니냐”며 이같이 밝혔습니다.



다른 페이스북 글에선 국민의힘이 합동 연설회에서 혼란을 일으켰다며 유튜버 전한길 씨 징계 절차에 착수한 것과 관련해 “전한길 뿐만 아니라 권성동, 추경호 등 의혹 당사자들도 강력조치하라”고 촉구했습니다.



자신은 주식 차명 거래 의혹을 받은 이춘석 의원에 강력조치했다면서 “남의 집 간섭하기 전에 자기 집안 문제부터 해결하라”고 압박했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



