정청래 “국민의힘은 10번, 100번 해산감…권성동·추경호도 조치해야”
입력 2025.08.10 (11:00) 수정 2025.08.10 (11:07)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
더불어민주당 정청래 대표가 과거 “통합진보당 사례에 따르면 국민의힘은 10번, 100번 정당 해산 시켜야 한다”고 말했습니다.
정 대표는 오늘(10일) 페이스북에 글을 올리고 통해 “(통진당은) 실행되지 않은 예비음모 혐의와 내란 선동만으로 정당이 해산되었는데, 내란을 실행한 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 이보다 10배, 100배 더 중한 죄 아니냐”며 이같이 밝혔습니다.
다른 페이스북 글에선 국민의힘이 합동 연설회에서 혼란을 일으켰다며 유튜버 전한길 씨 징계 절차에 착수한 것과 관련해 “전한길 뿐만 아니라 권성동, 추경호 등 의혹 당사자들도 강력조치하라”고 촉구했습니다.
자신은 주식 차명 거래 의혹을 받은 이춘석 의원에 강력조치했다면서 “남의 집 간섭하기 전에 자기 집안 문제부터 해결하라”고 압박했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
정 대표는 오늘(10일) 페이스북에 글을 올리고 통해 “(통진당은) 실행되지 않은 예비음모 혐의와 내란 선동만으로 정당이 해산되었는데, 내란을 실행한 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 이보다 10배, 100배 더 중한 죄 아니냐”며 이같이 밝혔습니다.
다른 페이스북 글에선 국민의힘이 합동 연설회에서 혼란을 일으켰다며 유튜버 전한길 씨 징계 절차에 착수한 것과 관련해 “전한길 뿐만 아니라 권성동, 추경호 등 의혹 당사자들도 강력조치하라”고 촉구했습니다.
자신은 주식 차명 거래 의혹을 받은 이춘석 의원에 강력조치했다면서 “남의 집 간섭하기 전에 자기 집안 문제부터 해결하라”고 압박했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정청래 “국민의힘은 10번, 100번 해산감…권성동·추경호도 조치해야”
-
- 입력 2025-08-10 11:00:42
- 수정2025-08-10 11:07:09
더불어민주당 정청래 대표가 과거 “통합진보당 사례에 따르면 국민의힘은 10번, 100번 정당 해산 시켜야 한다”고 말했습니다.
정 대표는 오늘(10일) 페이스북에 글을 올리고 통해 “(통진당은) 실행되지 않은 예비음모 혐의와 내란 선동만으로 정당이 해산되었는데, 내란을 실행한 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 이보다 10배, 100배 더 중한 죄 아니냐”며 이같이 밝혔습니다.
다른 페이스북 글에선 국민의힘이 합동 연설회에서 혼란을 일으켰다며 유튜버 전한길 씨 징계 절차에 착수한 것과 관련해 “전한길 뿐만 아니라 권성동, 추경호 등 의혹 당사자들도 강력조치하라”고 촉구했습니다.
자신은 주식 차명 거래 의혹을 받은 이춘석 의원에 강력조치했다면서 “남의 집 간섭하기 전에 자기 집안 문제부터 해결하라”고 압박했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
정 대표는 오늘(10일) 페이스북에 글을 올리고 통해 “(통진당은) 실행되지 않은 예비음모 혐의와 내란 선동만으로 정당이 해산되었는데, 내란을 실행한 국민의힘 소속 윤석열 당원의 죄는 이보다 10배, 100배 더 중한 죄 아니냐”며 이같이 밝혔습니다.
다른 페이스북 글에선 국민의힘이 합동 연설회에서 혼란을 일으켰다며 유튜버 전한길 씨 징계 절차에 착수한 것과 관련해 “전한길 뿐만 아니라 권성동, 추경호 등 의혹 당사자들도 강력조치하라”고 촉구했습니다.
자신은 주식 차명 거래 의혹을 받은 이춘석 의원에 강력조치했다면서 “남의 집 간섭하기 전에 자기 집안 문제부터 해결하라”고 압박했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
-
-
원동희 기자 eastshine@kbs.co.kr원동희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.