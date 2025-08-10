가평 수상 레저 시설서 물놀이 하던 20대 남성 사망

어제(9일) 경기 가평군 가평읍의 한 수상레저 시설에서 물놀이를 하던 20대 남성 A 씨가 숨졌습니다.



소방 등에 따르면 A 씨는 오후 1시 40분쯤 수상시설 내에서 의식 불명 상태로 물에 떠있는 채 발견됐고, 현장에서 업체 직원이 발견해 심폐소생술을 실시했습니다.



이후 구급대원이 도착했고, A 씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌습니다.



A 씨는 친구들과 물놀이를 하러 해당 시설에 방문했는데, 발견 당시 구명조끼를 착용하고 있었던 거로 파악됐습니다.



경찰은 목격자를 조사하고 부검을 실시하는 등 정확한 사고 원인을 파악할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!