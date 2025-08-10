해수부 “상반기 아시아서 해적 사건 급증…한국 피해 없어”

올해 상반기 아시아 해역에서 발생한 해적 사건이 2015년 이후 가장 많았던 것으로 집계됐습니다.



다만 우리나라 국민과 선박에 대한 피해는 발생하지 않았습니다.



해양수산부가 오늘(10일) 공개한 ‘2025년 상반기 전 세계 해적 사건 발생 동향’을 보면, 올해 상반기 전 세계 해적 사건은 모두 90건으로 지난해 같은 기간(60건)보다 30건 늘었습니다.



다만 납치와 일시억류 등 승선자 피해는 67명으로 1년 전(98명)보다 줄었습니다.



해역별로 보면 아시아 해역에서 가장 많은 70건의 해적 사건이 발생해 2015년(107건) 이후 가장 많았습니다.



해수부는 올해 싱가포르 해협을 통항하는 선박을 대상으로 한 해상강도 행위가 1년 만에 4배 넘게(13→57건) 늘어난 것을 원인으로 꼽았습니다.



서아프리카에서는 12건, 소말리아·아덴만 해역에서는 3건의 해적 사건이 있었습니다.



선박 피랍사건은 4건 발생해 지난해 상반기와 동일했습니다. 소말리아·아덴만 해역과 서아프리카 해역에서 각각 3건, 1건씩 발생했습니다.



특히 소말리아·아덴만 해역에서 발생한 해적 사건은 모두 선박 피랍 형태였습니다.



해수부는 피랍 과정에서 선박 승선자 26명이 일시적으로 억류되기도 했다며, 선박에서 이에 대한 경계도 강화해야 한다고 당부했습니다.



2025년 상반기 전 세계 해적사건 발생 동향 자료와 해역별 해적위험지수는 해수부 해양안전종합정보시스템 누리집(www.gicoms.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.



[사진 출처 : 해양수산부 제공]



