손흥민, MLS 데뷔전서 동점 PK 유도…LAFC 2-2 무승부에 한몫

토트넘 홋스퍼(잉글랜드)와의 10년 동행을 마무리하고 로스앤젤레스(LA) FC에 입단한 손흥민(33)이 이적 사흘 만에 치른 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 데뷔전에서 동점 페널티킥을 유도하며 팀의 무승부에 기여했다.



손흥민은 10일 오전(이하 한국시간) 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어와 2025 MLS 27라운드 원정 경기에서 LAFC의 교체선수 명단에 이름을 올린 뒤 후반 16분 투입됐다.



이어 1-2로 끌려가던 후반 32분 페널티킥을 유도해 LAFC를 패배 위기에서 건져 냈다.



LAFC는 드니 부앙가의 페널티킥 동점 골로 2-2 무승부로 경기를 마무리했다.



이날 경기는 손흥민에게는 독일 분데스리가, 잉글랜드 프리미어리그에 이어 자신의 세 번째 프로 리그인 MLS에 데뷔하는 무대였다.



손흥민은 지난 10년 동안 활약했던 토트넘을 떠나 MLS 역대 최고 이적료인 최대 2천650만달러(약 369억원)에 7일 LAFC 유니폼을 입었다.



2027년까지 지정 선수(Designated Player·샐러리캡을 적용받지 않는 선수)로 계약했고 2028년과 2029년 6월까지 두 차례 연장 옵션이 포함됐다,



손흥민은 LAFC 입단 기자회견에서 "서류 관련 등 준비할 것이 있다"면서도 "프리시즌을 잘 치르고 왔기 때문에 몸 상태에 대해선 걱정하실 필요가 없을 것 같다. 최대한 빨리 경기장에서 인사드리고 싶다"고 말했다.



그러고 나서 사흘 만에 MLS 그라운드를 밟았다.



이에 앞서 LAFC 구단은 전날 "손흥민이 선수단과 함께 시카고 원정을 떠났고 내일 경기에 출전할 자격을 갖췄다"며 그의 첫 출격을 예고했다.



토트넘에서 손흥민과 호흡을 맞췄던 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 낀 가운데 3-5-2 포메이션으로 시카고와 맞선 LAFC는 전반 11분 선제골을 내줬다.



오른쪽에서 필리프 싱케르나겔이 올린 코너킥을 카를로스 테란이 골문 정면에서 머리로 받아 넣었다.



LAFC는 오래가지 않아 균형을 맞췄다.



전반 19분 LAFC도 상대 오른쪽에서 코너킥 기회를 얻었고, 다비드 마르티네스가 크로스를 올리자 라이언 홀링스헤드가 골문 앞에서 헤딩슛으로 연결해 동점 골을 뽑았다.



골키퍼가 막지 못한 공을 수비수가 머리로 걷어냈으나 이미 골라인을 넘어간 것으로 판정이 났다.



중계 방송사는 소강상태가 이어지던 전반 중반 이후 손흥민이 동료들과 몸을 풀자 그의 모습을 연신 비추면서 후반전 출격에 대한 기대감을 드러냈다.



손흥민은 후반전이 시작될 때 잠시 벤치에 앉았다가 곧바로 또 몸을 풀며 출전 준비를 이어갔다.



프리미어리그 득점왕 출신인 손흥민의 MLS 첫 투입 시점이 궁금하다는 듯 중계 카메라는 손흥민과 스티브 체룬돌로 LAFC 감독을 번갈아 비추기도 했다.



이후 후반 14분께 손흥민이 훈련복에서 유니폼으로 갈아입고 출전을 준비했고, 마침내 후반 16분 마르티네스가 빠지면서 손흥민이 MLS 경기에 첫선을 보였다.



관중들은 손흥민에게 박수를 보냈고 그가 공을 잡을 때마다 환호했다.



손흥민은 후반 22분 페널티지역 밖 정면에서 왼발로 MLS 첫 슈팅을 기록했으나 힘이 실리지 않아 골키퍼에게 잡혔다.



LAFC는 후반 25분 다시 리드를 빼앗겼다.



시카고의 조나탕 밤바가 골 지역 오른쪽에서 싱케르나겔의 패스를 이어받은 뒤 오른발 슛으로 LAFC 골문을 열었다.



그러자 손흥민이 나섰다.



후반 32분 LAFC의 역습 상황에서 손흥민이 페널티지역 안 오른쪽으로 공을 몰다 상대 수비수 테란에게 밀려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다.



애초 주심은 테란이 먼저 공을 걷어낸 것으로 판단했으나 비디오판독 끝에 페널티킥이 선언됐다.



후반 36분 키커로 나선 부앙가는 오른발로 강하게 차넣어 승부를 원점으로 돌렸다.



이후 양 팀은 추가 득점 없이 2-2로 경기를 마쳤다.



손흥민은 추가시간에 골 지역 오른쪽으로 침투해 오른발 슛을 했으나 수비수에게 막혀 아쉬움을 남겼다.



LAFC는 승점 37로, 서부 콘퍼런스 6위에서 5위로 올라섰다.



시카고(승점 36)는 동부 콘퍼런스 9위를 유지했다.



LAFC는 17일 오전 8시 30분 매사추세츠주 폭스버러의 질레트 스타디움에서 뉴잉글랜드 레볼루션과 원정 경기를 치른다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



