고용부, ‘지게챠 인권유린’ 공장서 법 위반 12건 적발

고용노동부는 외국인 노동자가 노동권을 침해받았다는 의혹이 제기된 전남 나주 소재 벽돌 제조 사업장을 기획감독한 결과, 외국인 노동자 폭행, 직장 내 괴롭힘 등 법 위반을 적발했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



앞서 광주전남이주노동자네트워크는 나주에 있는 벽돌 생산 공장에서 근무하는 노동자들이 스시랑카 국적의 동료 노동자 A씨를 화물에 결박하고 지게차로 들어올리는 등 집단적 괴롭힘을 저질렀다고 밝혔습니다.



이에 고용노동부는 지난달 24일 외국인 노동자에 대한 폭행, 직장 내 괴롭힘 여부 등 사실관계를 확인하고, 임금 체불 등 노동관계법 전반을 위반한 사항이 있는지 기획 감독에 착수했습니다.



고용노동부는 감독 결과 외국인 노동자를 결박하여 물리력을 행사한 이번 행위가 ‘근로기준법’이 명시적으로 금지하고 있는 ‘폭행’과 ‘직장 내 괴롭힘’에 해당한다는 점을 확인했다고 밝혔습니다.



이에 따라 가해자를 근로기준법 위반 혐의로 입건하고, 직장 내 괴롭힘 행위에 대해서는 과태료를 부과했습니다.



고용부는 또, 해당 사업장이 재직자와 퇴직자 등 21명(외국인 8명 포함)에게 법정 수당을 지급하지 않는 등 모두 2천9백만 원의 임금을 체불했다고도 밝혔습니다. 이번에 피해를 당한 노동자도 연장근로와 휴일근로수당 등 25만 원을 받지 못한 것으로 확인했습니다.



그밖에 장시간 근로, 근로조건 미명시 등 모두 12건의 법 위반 사항이 적발됐습니다.



고용노동부는 노동관계법령 위반 사항에 대해 시정지시를 통해 사업장 내 다른 내·외국인 노동자들의 권리도 함께 구제하고, 기간 내 시정이 이뤄지지 않으면 범죄인지해 사법 절차를 밟을 예정입니다.



해당 사업장에 대해서는 ‘외국인고용법’에 따라 최대 3년간 고용 허가를 제한할 계획입니다.



김영훈 고용노동부 장관은 “언어, 피부색이 다르다고 노동권 보호에 있어 다름이 있어서는 절대 안 된다는 것이 새 정부의 상식”이라며 “근로감독관이 참여하는 ‘외국인 노동인권 신고･상담의 날’을 정기적으로 운영하는 등 일터에서의 외국인 노동자의 어려움에 대해 눈과 귀를 열어 두겠다”라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 광주전남이주노동자네트워크 제공]



