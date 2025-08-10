“가전제품 무료로 드려요”…상조회사 광고에 공정위 제재

일부 상조회사들이 상조 서비스와 가전제품을 결합해 판매하면서 가전제품을 무료로 주는 것처럼 광고하다 공정거래위원회 제재를 받게 됐습니다.



공정위는 ㈜웅진프리드라이프·보람상조개발㈜·교원라이프㈜·대명스테이션㈜ 등 선불식 할부거래업체 네 곳의 할부거래법 위반 혐의에 시정명령과 공표명령을 내린다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



네 업체는 2021년 1월부터 2024년 6월까지 상조와 가전을 결합한 상품을 팔면서, 할부로 구매해야 하는 가전제품에 대해 거짓 또는 과장된 표현을 써 판매를 유도한 혐의를 받습니다.



이들 업체는 판매 과정에서 ‘무료 혜택’, ‘가전 증정’, ‘100% 전액 지원’ 등의 표현을 쓴 것으로 조사됐습니다.



하지만 실제 소비자들은 상조 계약 외에 별도로 길게는 만기 5년의 가전제품 할부 매매계약을 체결해야 했습니다.



또 길게는 20년으로 설정된 상조 상품의 계약이 만기 될 때까지 상조 할부 대금을 완납하고, 상조 서비스를 이용하지 않은 경우에만 가전제품 대금을 돌려받을 수 있었습니다.



공정위는 상조회사들이 소비자로 하여금 아무런 비용 없이 가전제품을 무료로 증정받는 것으로 오인하게 하고, 가전제품을 받는 조건을 은폐하거나 축소했다고 봤습니다.



이에 공정위는 4개 상조사에 향후 유사한 법 위반 행위를 반복하지 않도록 하는 시정명령을 내리고, 이를 알리라는 공표명령을 부과했습니다.



공정위는 “결합상품 계약을 체결하는 과정에서 ‘사은품’이나 ‘적금’이란 말에 현혹되지 말고 상조 계약 외 별개의 계약이 있는지 확인하고, 계약대금, 납입기간, 계약해제 시 돌려받는 해약환급금의 비율·지급 시기 등도 철저하게 확인하는 것이 필요하다”고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!