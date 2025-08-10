신화 이민우, 약혼자 임신 공개…“태명은 양양”

최근 결혼을 발표한 그룹 신화의 이민우가 약혼자의 임신 사실을 공개했다.



이민우는 9일 방영된 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들 시즌2'에 출연해 (약혼녀가) 홑몸이 아니다. 배 속에 아이가 있다"며 예비 신부가 현재 임신 중이라고 알렸다.



방송에 따르면 이민우의 약혼자는 재일교포 3세로, 현재 이혼 후 딸을 기르고 있는 싱글맘이다.



이민우는 2013년 지인 모임에서 약혼자를 알게 됐으며, 2018년 마지막으로 만난 뒤 오랜만에 재회해 연인으로 거듭났다고 방송에서 소개했다. 양양 여행 중 아이가 생겨 태명을 '양양'으로 지었다고 설명하기도 했다.



이민우가 현재 부모님과 거주하는 집에 약혼자와 그의 딸을 들이겠다며 부모님을 설득하는 과정도 방송에 담겼다.



사기를 당하고 고정 소득도 없어서 경제적 어려움을 겪은 이민우는 "집 문제부터 교육 문제까지 고민이 많다"면서도 "부모님을 위해서라도 아이를 한국에서 낳는 게 맞는다고 생각한다. 가족들이 허락해 주신다면 다 함께 지내고 싶다"고 말했다.



1998년 그룹 신화로 데뷔한 이민우는 '브랜드 뉴', '퍼펙트 맨' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 화가 활동을 병행하는 그는 올해 6월 첫 개인전 '퓨리즘'(PURISM)을 열기도 했다.



이민우는 지난달 "오랜 시간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 한 가족이 되기로 했다"며 인스타그램으로 결혼 소식을 전했다.



