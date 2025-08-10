손흥민, MLS 데뷔전 페널티킥 유도

미국 메이저리그 사커 로스앤젤레스(LA) FC에 입단한 손흥민(33)이 이적 사흘 만에 치른 데뷔전에서 동점 페널티킥을 유도하며 팀의 무승부에 기여했습니다.

손흥민은 오늘 (10일) 미국 일리노이주 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어와의 2025 MLS 27라운드 원정 경기에서 후반 16분 교체 투입돼 2대 1로 뒤지던 후반 32분 페널티킥을 유도했습니다.



페널티킥을 얻어낸 손흥민의 활약속에 LAFC는 2대 2 무승부로 경기를 마무리했습니다.



손흥민은 페널티킥 유도 뿐 아니라 여러 차례 스피드를 앞세운 순간적인 침투로 활발한 움직임을 보여 미국 축구 적응에 밝은 전망을 예고했습니다.



승점 1점을 추가해 승점 37점으로 서부 콘퍼런스 6위에서 5위로 올라선 LAFC는 17일 오전 8시 30분 매사추세츠주 폭스버러의 질레트 스타디움에서 뉴잉글랜드 레볼루션과 원정 경기를 치릅니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!