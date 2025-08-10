이스라엘 수도서 대규모 반정부 시위…“가자시티 완전 점령 반대”

이스라엘 수도 텔아비브에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 팔레스타인 가자시티를 완전히 점령하는 계획에 반대하는 대규모 시위가 열렸습니다.



로이터와 AP 통신에 따르면 현지 시각 9일 밤 수만 명이 텔아비브 거리에 나와 가자시티 점령 계획에 반대하며 군사 작전을 즉각 중단하고 인질들을 석방하라고 촉구했습니다.



시위 주최 측은 10만 명 이상이 참여했다고 밝혔으며, 현지 언론은 최근 몇 달 새 가장 큰 규모의 반정부 시위라고 보도했습니다.



로이터에 따르면 여론 조사상 이스라엘 국민의 압도적 다수가 인질 석방을 위한 종전을 지지하고 있습니다.



가자 전쟁 휴전의 불씨를 되살리기 위한 노력도 이어지고 있습니다.



AP에 따르면 스티브 위트코프 미국 중동특사는 이날 스페인에서 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 만나 휴전안을 논의할 예정입니다.



그러나 네타냐후 정부는 국내외의 비판 여론에도 불구하고 가자시티 장악을 위한 군사작전을 밀어붙이고 있습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



