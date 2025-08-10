투자 손실을 코인으로 보상?…금감원 “사기범 단골 멘트”

금융 투자나 개인정보 유출로 인한 손실을 가상자산으로 보상해준다며 접근하는 사기가 성행하고 있어 주의가 필요합니다.



금융감독원은 ‘투자 손실 보상’과 ‘코인 무료 지급’ 등을 미끼로 자금을 편취하는 가상자산 투자사기에 대해 소비자경보 ‘주의’를 발령했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



금감원에 따르면 사기범들은 과거의 투자 손실이나 정보 유출 피해를 보상해주겠다며 전화나 카카오톡 등 소셜미디어(SNS)로 투자자들에게 접근합니다.



최근에는 로또 번호 예측 사이트를 이용하거나, 주식 리딩방 가입자에게 회원 가입비를 환불해주겠다며 접근하는 사례도 늘고 있습니다.



또 정부기관 명의의 가짜 문서를 제시하거나 위조한 명함, 사원증으로 금융회사 직원 등을 사칭하며 투자자를 속이는 것으로 나타났습니다.



이들은 손실 보상금 명목으로 고수익이 보장되는 가짜 코인을 무료로 지급한다고 속인 뒤, 가짜 가상자산거래소 가입을 유도했습니다.



이어 손실 보상금이 코인으로 지급된 것처럼 지갑 화면을 조작한 뒤, 출금을 요청하면 락업기간(가상자산을 상장한 이후 일정 기간 매래를 금지하는 기간)이 지나야 코인을 매도할 수 있다며 출금을 지연시키는 것으로 나타났습니다.



이후 예정 수량보다 더 많은 코인이 지급됐다며 코인 대금을 입금하라고 강요하거나, 자금이 부족하다는 피해자에게 적극적으로 대출을 권유하고 투자금이 입금된 후 출금을 거절하다 잠적하는 행태를 보였습니다.



금감원은 “피해자들은 과거 투자 손실 금액이 실제로 보전됐다고 믿게 되면서 사기범들을 더욱 신뢰하고, 이로 인해 이들의 비상식적인 제안도 따르게 된다”고 밝혔습니다.



그러면서 “‘투자 손실을 보상해드립니다’, ‘개인정보 유출 피해 보상금을 드립니다’ ‘정부기관의 손실 보상 권고를 받고 연락드렸습니다’, ‘보상금은 코인으로 선지급됩니다’ 등은 사기범들의 단골 멘트”라며 “이러한 말들로 현혹할 경우 반드시 가상자산 투자사기를 의심해달라”고 당부했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



