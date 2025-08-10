“언론기사도 저작물”…생성형 AI의 무단 학습 막는 저작권법 개정안 발의

언론사의 기사와 논설 등을 ‘언론저작물’로 규정해 생성형 AI(인공지능)의 무단 학습을 막는 취지의 입법이 추진됩니다.



국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 정연욱 의원은 지난 7일 이같은 내용을 담은 ‘저작권법 일부개정법률안’을 발의했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



이번 개정안은 신문 등의 진흥에 관한 법률 제2조에 따른 ‘신문 및 인터넷신문’ 또는 뉴스통신진흥에 관한 법률 제2조에 따른 ‘뉴스통신’에 게재된 시사적인 기사나 논설을 ‘언론저작물’로 명확히 정의하고, 이를 저작물의 예시에 포함시키는 내용을 담고 있습니다.



정 의원은 “현행 저작권법은 ‘저작물’의 예시로 어문저작물, 음악저작물 등을 들고 있어 ‘사실의 전달에 불과한 시사보도’는 저작권 보호 대상에서 제외된다고 명시하고 있다”며 “일반적인 언론기사는 법적으로 저작권 보호를 받는 창작물임에도 불구하고, 법 조문에 명시적 근거가 없어 오해와 혼란을 불러일으킨다는 지적이 있었다”고 설명했습니다.



이어 “최근 생성형 AI가 포털에 송출된 뉴스 콘텐츠를 학습하고 요약·재구성해 제공하는 사례가 늘면서, 언론기사의 문구나 논조가 원작자의 동의 없이 사용되는 문제가 반복되고 있는데도 현행법은 명확한 대응 근거를 마련하지 못하고 있다”고 지적했습니다.



정 의원은 “이번 개정안으로 언론의 창작물로서의 가치를 분명히 하고, 창작자의 권리를 실질적으로 보호하는 계기가 될 것”이라고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



