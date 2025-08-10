양평 야산서 벌목 작업 중 나무 쓰러져 50대 노동자 사망

오늘(10일) 낮 12시쯤 경기 양평군 강하면 성덕리의 한 야산에서 벌목 작업을 하던 50대 남성 A 씨가 쓰러진 나무에 머리를 맞아 숨졌습니다.



A 씨는 동료 한 명과 함께 전기톱을 이용해 벌목 작업을 하고 있었는데, 나무가 쓰러지면서 머리를 맞아 크게 다친 거로 전해졌습니다.



소방 구급대원들이 동료의 신고를 받고 현장에 도착했을 당시, A 씨는 심정지 상태였던 거로 파악됐습니다.



경찰은 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



