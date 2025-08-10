국제

영국 F-35 전투기, 일본 가고시마공항 긴급 착륙…“장비 이상 탓”

입력 2025.08.10 (14:21)

영국군 F-35 전투기 한 대가 오늘 오전 일본 규슈 남부 가고시마공항에 긴급 착륙했다고 교도통신이 보도했습니다.

보도에 따르면 F-35 전투기는 오늘 오전 11시 30분쯤 가고시마공항에 사용 신청 없이 착륙했습니다.

국토교통성 가고시마공항 사무소에 따르면 장비 이상이 원인으로 알려졌습니다.

가고시마공항 활주로는 F-35 긴급 착륙으로 약 20분간 폐쇄돼 민간 여객기 운항에 차질을 빚었습니다.

부상자는 없었습니다.

영국군은 F-35를 함재한 항공모함 ‘프린스 오브 웨일스’ 등을 서태평양으로 파견해 12일까지 미군, 일본 해상자위대 등과 공동 훈련을 하고 있습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
