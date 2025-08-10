“식량안보 강화 위해 농식품 혁신”…APEC 식량회의 장관선언문 채택

아시아태평양경제협력체(APEC) 21개 회원경제체가 식량안보 강화를 위해 농식품 혁신에 속도를 내기로 했습니다.



농림축산식품부는 오늘(10일) 인천 송도에서 열린 APEC 식량안보 장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 장관 선언문을 채택했다고 밝혔습니다.



7개월간 논의를 거쳐 작성된 이번 선언문에서 회원경제체들은 농식품 생산과 유통, 소비 전 과정에서 혁신을 통해 식량 안보 위협에 공동으로 대응하고 혁신 기술을 도입하는 한편 디지털 격차를 해소하기로 했습니다.



APEC 식량안보 장관회의 의장인 송미령 농식품부 장관은 “기후 위기, 지역 분쟁, 공급망 충격 등 복합적 위기는 농식품 시스템의 회복력과 지속 가능성을 위협하고 있다”며 “이제 우리는 기존의 방식을 넘어, 농식품 시스템 전반에 대한 전환적 접근을 가속해야 한다”고 강조했습니다.



이어 “이미 스마트 농업, 데이터 기반 정책, 디지털 유통 등 다양한 기술을 보유하고 있고, ‘이 요소를 누구와 어떻게 연결해 실질적인 변화를 만들어 낼 것인가’가 중요한 화제가 됐다”며 “APEC이 그 협력의 장이 돼야 할 것”이라고 말했습니다.



지난 9일부터 이틀간 열린 이번 회의에서 한국은 의장국으로 ‘공동 번영을 위한 농식품 시스템의 혁신’을 주제로 회원경제체들의 합의를 끌어냈습니다.



우리 정부는 중국과 일본, 베트남, 말레이시아 등과는 별도의 양자 면담을 진행해 K푸드 확대 방안을 협의했습니다.



농식품부는 내일(11일) 오는 11일 인천 영종도에서 한·중·일 장관 회의를 열어 동물 질병 대응과 지속 가능한 농업 등 주요 의제에 대한 국가별 현황을 공유하는 한편, 3개국 공동선언문을 채택할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!