경제

“식량안보 강화 위해 농식품 혁신”…APEC 식량회의 장관선언문 채택

입력 2025.08.10 (14:28) 수정 2025.08.10 (14:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 21개 회원경제체가 식량안보 강화를 위해 농식품 혁신에 속도를 내기로 했습니다.

농림축산식품부는 오늘(10일) 인천 송도에서 열린 APEC 식량안보 장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 장관 선언문을 채택했다고 밝혔습니다.

7개월간 논의를 거쳐 작성된 이번 선언문에서 회원경제체들은 농식품 생산과 유통, 소비 전 과정에서 혁신을 통해 식량 안보 위협에 공동으로 대응하고 혁신 기술을 도입하는 한편 디지털 격차를 해소하기로 했습니다.

APEC 식량안보 장관회의 의장인 송미령 농식품부 장관은 “기후 위기, 지역 분쟁, 공급망 충격 등 복합적 위기는 농식품 시스템의 회복력과 지속 가능성을 위협하고 있다”며 “이제 우리는 기존의 방식을 넘어, 농식품 시스템 전반에 대한 전환적 접근을 가속해야 한다”고 강조했습니다.

이어 “이미 스마트 농업, 데이터 기반 정책, 디지털 유통 등 다양한 기술을 보유하고 있고, ‘이 요소를 누구와 어떻게 연결해 실질적인 변화를 만들어 낼 것인가’가 중요한 화제가 됐다”며 “APEC이 그 협력의 장이 돼야 할 것”이라고 말했습니다.

지난 9일부터 이틀간 열린 이번 회의에서 한국은 의장국으로 ‘공동 번영을 위한 농식품 시스템의 혁신’을 주제로 회원경제체들의 합의를 끌어냈습니다.

우리 정부는 중국과 일본, 베트남, 말레이시아 등과는 별도의 양자 면담을 진행해 K푸드 확대 방안을 협의했습니다.

농식품부는 내일(11일) 오는 11일 인천 영종도에서 한·중·일 장관 회의를 열어 동물 질병 대응과 지속 가능한 농업 등 주요 의제에 대한 국가별 현황을 공유하는 한편, 3개국 공동선언문을 채택할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “식량안보 강화 위해 농식품 혁신”…APEC 식량회의 장관선언문 채택
    • 입력 2025-08-10 14:28:31
    • 수정2025-08-10 14:29:41
    경제
아시아태평양경제협력체(APEC) 21개 회원경제체가 식량안보 강화를 위해 농식품 혁신에 속도를 내기로 했습니다.

농림축산식품부는 오늘(10일) 인천 송도에서 열린 APEC 식량안보 장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 장관 선언문을 채택했다고 밝혔습니다.

7개월간 논의를 거쳐 작성된 이번 선언문에서 회원경제체들은 농식품 생산과 유통, 소비 전 과정에서 혁신을 통해 식량 안보 위협에 공동으로 대응하고 혁신 기술을 도입하는 한편 디지털 격차를 해소하기로 했습니다.

APEC 식량안보 장관회의 의장인 송미령 농식품부 장관은 “기후 위기, 지역 분쟁, 공급망 충격 등 복합적 위기는 농식품 시스템의 회복력과 지속 가능성을 위협하고 있다”며 “이제 우리는 기존의 방식을 넘어, 농식품 시스템 전반에 대한 전환적 접근을 가속해야 한다”고 강조했습니다.

이어 “이미 스마트 농업, 데이터 기반 정책, 디지털 유통 등 다양한 기술을 보유하고 있고, ‘이 요소를 누구와 어떻게 연결해 실질적인 변화를 만들어 낼 것인가’가 중요한 화제가 됐다”며 “APEC이 그 협력의 장이 돼야 할 것”이라고 말했습니다.

지난 9일부터 이틀간 열린 이번 회의에서 한국은 의장국으로 ‘공동 번영을 위한 농식품 시스템의 혁신’을 주제로 회원경제체들의 합의를 끌어냈습니다.

우리 정부는 중국과 일본, 베트남, 말레이시아 등과는 별도의 양자 면담을 진행해 K푸드 확대 방안을 협의했습니다.

농식품부는 내일(11일) 오는 11일 인천 영종도에서 한·중·일 장관 회의를 열어 동물 질병 대응과 지속 가능한 농업 등 주요 의제에 대한 국가별 현황을 공유하는 한편, 3개국 공동선언문을 채택할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이정민
이정민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고<br>…관객 대피

[속보] 올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고…관객 대피
[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유
“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”

“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”
“군 병력 6년새 11만명 감소, 사단 17곳 해체”

“군 병력 6년새 11만명 감소, 사단 17곳 해체”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.