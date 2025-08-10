달리던 버스가 보행자 충돌…2명 심정지·2명 부상

오늘 오후 1시쯤 부산 부산진구 부전동의 한 교차로에서 달리던 버스가 보행자 2명과 오토바이 1대를 잇따라 들이받았습니다.



이 사고로 60대 보행자 2명이 심정지 상태에서 병원으로 옮겨졌고, 오토바이 운전자와 동승자 1명도 부상을 입었습니다.



경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



