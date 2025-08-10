부모 차 운전한 중학생…추격 끝에 붙잡아

세종남부경찰서는 무면허 상태에서 부모 차를 몰다 사고를 내고 달아난 혐의로 13살 A군을 입건했습니다.



A군은 어제(9일) 저녁 6시쯤, 세종시 어진동의 한 아파트에 주차된 부모 차를 몰고 나와 세종 도심에서 2시간 넘게 무면허 운전한 혐의 등을 받고 있습니다.



A군은 이 과정에서 중앙선 침범과 신호위반을 하고, 신호대기 중이던 앞 차량을 추돌하는 등 교통사고 2건을 내고 달아난 것으로 알려졌습니다.



경찰은 40분가량 추격전을 벌인 끝에 A군을 붙잡고, 부모와 피해자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!