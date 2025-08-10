메이저리그

이정후, 밀어친 내야 안타로 8경기 연속 안타 행진

입력 2025.08.10 (14:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국 프로야구 샌프란시스코의 이정후가 8경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.

이정후는 오늘(10일) 워싱턴과의 홈경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했습니다.

시즌 타율은 0.258(419타수 108안타)을 유지했고, 지난 2일부터 이어온 연속 경기 안타 행진은 8경기로 늘렸습니다.

이정후는 이달에 열린 8경기에서 12개의 안타를 터뜨리는 등 월간 타율 0.375에 출루율 0.412, 장타율 0.594로 매서운 타격감을 보여주고 있습니다.

특히 공을 당겨치기보다 밀어치기 시작하면서 타율이 상승하고 있는데, 이날 네 타석 모두 밀어 쳐서 타구를 왼쪽으로 보냈고, 마지막 타석에서 안타가 터졌습니다.

팀이 4대2로 뒤진 9회 말, 워싱턴의 왼손 마무리 투수 호세 페레르의 시속 159km 강속구를 밀어 쳐 3루 쪽으로 향하는 내야 안타를 기록했습니다.

하지만, 계속된 1아웃 1, 2루에서 대타 패트릭 베일리가 병살타로 물러나며 2루에 있던 이정후는 홈에 돌아오지 못했고 샌프란시스코는 4대2로 졌습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이정후, 밀어친 내야 안타로 8경기 연속 안타 행진
    • 입력 2025-08-10 14:57:36
    메이저리그
미국 프로야구 샌프란시스코의 이정후가 8경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.

이정후는 오늘(10일) 워싱턴과의 홈경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했습니다.

시즌 타율은 0.258(419타수 108안타)을 유지했고, 지난 2일부터 이어온 연속 경기 안타 행진은 8경기로 늘렸습니다.

이정후는 이달에 열린 8경기에서 12개의 안타를 터뜨리는 등 월간 타율 0.375에 출루율 0.412, 장타율 0.594로 매서운 타격감을 보여주고 있습니다.

특히 공을 당겨치기보다 밀어치기 시작하면서 타율이 상승하고 있는데, 이날 네 타석 모두 밀어 쳐서 타구를 왼쪽으로 보냈고, 마지막 타석에서 안타가 터졌습니다.

팀이 4대2로 뒤진 9회 말, 워싱턴의 왼손 마무리 투수 호세 페레르의 시속 159km 강속구를 밀어 쳐 3루 쪽으로 향하는 내야 안타를 기록했습니다.

하지만, 계속된 1아웃 1, 2루에서 대타 패트릭 베일리가 병살타로 물러나며 2루에 있던 이정후는 홈에 돌아오지 못했고 샌프란시스코는 4대2로 졌습니다.
하무림
하무림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고<br>…관객 대피

[속보] 올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고…관객 대피
[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유
“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”

“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”
“군 병력 6년새 11만명 감소, 사단 17곳 해체”

“군 병력 6년새 11만명 감소, 사단 17곳 해체”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.