이정후, 밀어친 내야 안타로 8경기 연속 안타 행진

미국 프로야구 샌프란시스코의 이정후가 8경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.



이정후는 오늘(10일) 워싱턴과의 홈경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했습니다.



시즌 타율은 0.258(419타수 108안타)을 유지했고, 지난 2일부터 이어온 연속 경기 안타 행진은 8경기로 늘렸습니다.



이정후는 이달에 열린 8경기에서 12개의 안타를 터뜨리는 등 월간 타율 0.375에 출루율 0.412, 장타율 0.594로 매서운 타격감을 보여주고 있습니다.



특히 공을 당겨치기보다 밀어치기 시작하면서 타율이 상승하고 있는데, 이날 네 타석 모두 밀어 쳐서 타구를 왼쪽으로 보냈고, 마지막 타석에서 안타가 터졌습니다.



팀이 4대2로 뒤진 9회 말, 워싱턴의 왼손 마무리 투수 호세 페레르의 시속 159km 강속구를 밀어 쳐 3루 쪽으로 향하는 내야 안타를 기록했습니다.



하지만, 계속된 1아웃 1, 2루에서 대타 패트릭 베일리가 병살타로 물러나며 2루에 있던 이정후는 홈에 돌아오지 못했고 샌프란시스코는 4대2로 졌습니다.



